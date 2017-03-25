Kocaeli’nin asırlık mutfak kültürü ortaya çıkarıldı

Kocaeli’nin tarih boyunca devam eden ve unutulmaya yüz tutmuş mutfak kültürü Uluslararası Çoban Mustafa Paşa ve Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu’nda ortaya çıkarıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye’nin en büyük yerel tarih sempozyumu özelliği taşıyan Çoban Mustafa Paşa Uluslararası Kocaeli Tarihi-Kültürü Sempozyumu‘nda Kocaeli’nin mutfak kültürünün tarihsel süreci bilimsel araştırmalar ışığında gün yüzüne çıkarıldı. Karamürsel Alp Toplantı Salonu’nda gerçekleşen ve Kocaeli’deki mutfak kültürünün tarihsel serüveninin ele alındığı oturumda ilk olarak Çin Halk Cumhuriyeti Şincan Pedagoji Üniversitesi’nden Prof. Dr. Suleyman Turduyeviç Kayıpov önemli ve ilginç bilgiler sundu. Oturum başkanlığı’nın Prof. Dr. Hakan Kırımlı’nın yaptığı oturumda konuşan Kayıpov, Kocaeli Yöresel Yemeği Umaç Çorbası ve Merkezi Asya Türk Mutfağındaki Umaç hakkında karşılaştırmalı incelemelerden yola çıkarak ilgi çekici bilgiler verdi.

Asırlar boyu uzak yaşamaya mecbur kalan akraba toplulukların tarih ve kültürlerindeki ortaklıkları gün yüzüne çıkarma konusunda onların geleneksel gıda sistemlerinin kullanılması gerektiğini aktaran Kayıpov, ”Batı Anadolu yöresinde yaygın olarak yapıldığı görülen Ovmaç, Oğmaç, Uğmaç, Uvmaç, Ömeç, Oğma vs. şeklinde isimlendirilen geleneksel Türk çorbası Kocaeli yöresinde Umaç ismini taşır. Bu geleneksel yemek Merkezi Asya’nın Türk mutfaklarında da aynen Umaç adıyla bilinir. Kocaeli yöresinde yapılan Umaç ile Merkezi Asya Türk mutfağındaki Umaç’ın köken itibariyle aynı olduğu kullanılan malzeme ve hazırlama yöntem ve tekniklerinde de görülmektedir”dedi.

Yrd. Doç Dr. Ayşe Duvarcı ise sunumunda Divanü Lügati’t-Türk’teki yeme-içme kültürünün Kocaeli Manav Türkmenlerindeki yansımalarını yazılı kaynakların yanı sıra sözlü kaynaklara da dayanarak aktardı. Duyarcı, 10. yüzyılın bir ansiklopedi niteliğindeki eseri sayabileceğimiz Divanü Lügati’t-Türk’te yer alan yeme içme geleneğindeki kültürel malzemenin karşılaştırılarak özgün Kocaeli mutfağının ortaya çıkarılmasına katkı sağlamaya çalışıldığını belirtti.