Kocaeli'nin başarılı polisleri ödüllendirildi

Kocaeli genelinde Ağustos ve Eylül aylarında meydana gelen kasten genel güvenliğin tehlikeye düşürülmesi (Ateşli silah ile) olaylarına müdahale eden personellerden gayretli ve üstün çalışmalarından dolayı başarı gösteren Başiskele İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memurları Edip Karadağ, Kayhan Solmaz ve Murat Taşdemir, Derince İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görevli polis memurları Nurdoğan Bahçeci ve Yaşar Çalışkan’a,İl Emniyet Müdürü Necati Denizci tarafından başarı belgesi ve polis kantininde kullanılmak üzere hediye çekleri ile ödüllendirildi.