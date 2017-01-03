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Kocaeli'nin bu bölgelerinde günlerdir elektrik yok

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Kocaeli'nin bu bölgelerinde günlerdir elektrik yok
İlimizde 28 Aralık perşembe gecesi başlayan etkili yağışlarla birlikte birçok bölgede elektrik kesintileri meydana gelmişti.

Devletin, ilgili kurumların ve yerel yönetimlerin bütün birimlerinin samimi gayret ve çabalarına rağmen sorunlar bugün de tam olarak ortadan kaldırılamadı.

-Bir haftadır elektriği kesik bölgeler var

Ağır kış koşullarının özellikle elektrik konusunda ilimizdeki tahribatı hayli fazla oldu. Körfez İlimtepe Mahallesi’nde yıkılan direkler, kopan teller nedeniyle bir haftadır elektrik alamayan sokaklar, bölgeler bulunuyor. İnsanlar titreyerek hayatlarını sürdürmeye çalışıyor.

-Karamürsel’de 5 köy elektriksiz kaldı

Elektrik sorunu Karamürsel Bölgesi’nde de büyük sıkıntı yaratıyor. Karamürsel’e bağlı Osmaniye, Suludere, Akpınar, Akçat, Senaiye Mahallelerinden de bir haftadır elektrik arızaları giderilemedi. Bu bölgelerde yaşayanlar, “Çok zor durumdayız. Üstelik derdimizi anlatacak muhatap bulamıyoruz.” diye dert yandılar.

-Balören elektriksiz

İzmit’e bağlı Balören Köyü sakinleri, 2 haftadan beri elektrik sorunu yaşadıklarını belirterek adeta isyan ediyorlar. 200 haneli Balören Köyü yolu üzerindeki bütün elektrik direkleri yıkılmış, teller kopmuş. Mağdur olduklarını belirten Balörenliler, “İki haftadır elektriğimiz yok. Bu devirde bu çileyi daha ne kadar çekeceğiz.” diye soruyorlar.

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