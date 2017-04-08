Kocaeli'nin dibi.. Nisanda lapa lapa yağdı

Kar yağışı, TEM otoyolu ve D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde ulaşımı olumsuz etkiliyor. Bölgede görev yapan trafik ekipleri de sürücüleri kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor.

Kocaeli'ye yakın illerden Bolu'da, bu sabahtan itibaren kar yağışı etkili oldu, kent merkezindeki yeşil alanlar beyaza büründü. Kent sakinleri Nisan ayında kar yağdığını görünce şaşırdı. Yağış, TEM otoyolunun Yumrukaya, Abant kavşağı, Bolu Dağı Tüneli ve Viyadükler, D-100 karayolunda ise Abant kavşağı, Elmalık, Bakacak, Karanlıkdere ile Seymenler mevkisinde etkili oluyor.

Karayolları ekipleri, güzergahlarda kar küreme ve tuzlama çalışmasını aralıksız sürdürüyor. Bölgede görev yapan trafik ekipleri de sürücüleri kar yağışına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıyor. Bolu merkezinde de etkili olan kar yağışı devam ediyor.