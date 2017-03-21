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Kocaeli’nin en büyük pazaryerlerinin son durumu

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Kocaeli’nin en büyük pazaryerlerinin son durumu
Başiskele Belediyesinin Kullar Yakacık Mahallesi Yakacık Caddesi ve Yeniköy Merkez Mahallesi Kültür Sokak üzerindeki Kocaeli’nin en büyük ve modern kapalı pazar yerlerinin yapımları sürüyor.

Başiskele Belediyesi tarafından iki mahalleye kazandırılacak olan kapalı pazar yeri çalışmaları devam ediyor. Hızla gelişen Başiskele’de halkın gereksinim duyduğu kapalı pazar yeri ihtiyacını karşılamak amacıyla başlanan kapalı pazar yerlerinin yapımları büyük ölçüde tamamlandı.

Kullar Yakacık Mahallesi Yakacık Caddesi üzerinde 64 pazarcı esnafının yer alacağı 5 bin metrekarelik kapalı pazar alanının zemini betonla kaplandı, idari binanın yapımı tamamlanmak üzere. Yeniköy Merkez Mahallesi Kültür Sokak kapalı pazar alanı ise 5 bin 500 metrekarelik alanı kapsıyor ve burada da 67 pazarcı esnafı Başiskele halkına hizmet verecek.

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