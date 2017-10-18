Kocaeli'nin en eskilerinden biri.. Kaderine terk edildi

Son iki yıldır bu sahaya hiçbir bakım yapılmadığı için doğal çim zemin ve soyunma odaları kullanılamaz duruma geldi.



İLİMİZİN EN ESKİ TESİSLERİNDEN BİRİ

1994 yılında yapımına başlanan, 2000 yılında doğal çim zeminli olarak amatör maçlara açılan Köseköy Yakup Altın Stadı, sor iki yıla kadar hizmet veriyordu. Geçen yıl bu sahaya bakımsızlıktan dolayı hiç maç verilmedi. Bu sezonda maç oynanmıyor. Köseköy’ün en eski kulübü olan, mazisi başarılarla dolu Ateşspor ve Köseköy Belediyespor bu sahada antrenman yapıyor, maçlarını ise Arslanbey’de oynuyor.

KÖSEKÖYLÜLER, SAHANIN BAKIMA ALINMASINI İSTİYORLAR

Bu kulübe yıllarca hizmet vermiş isimler, yetkilileri uyarıp Yakup Altun Stadı’nın bakıma alınmasını, yeniden bu sahada amatör maçların oynanması konusunda görüşlerini açıkladılar. Ateşspor ve Kartepe Belediyesporlu yöneticilerde aynı görüştüler, ya bu sahanın bakımına alınmasını, ya da kendilerine yeni bir stat yapılmasını istiyorlar. Kocaeli ve Türk Futboluna bir çok yıldız kazandıran Ateşspor ve yeni simi ile Kartepe Belediyespor, tesis konusunda çok büyük sıkıntı yaşıyor.