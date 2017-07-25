Kocaeli'nin gürültü kirliliği haritası çıkarılıyor

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli genelinde hazırlayacağı eylem planları doğrultusunda gürültü kirliği ile mücadele etmeye hazırlanıyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı koordinasyon ile birlikte “Kocaeli Gürültü Haritası” hazırlandı. Hazırlanan haritalar kapsamında devam eden “Kocaeli Gürültü Eylem Planı” yılsonunda kamuoyu ile paylaşılacak.

GÜRÜLTÜ KİRLİLİĞİ AZALACAK

Gürültü kirliliği günümüzde, yaşadığımız çevrenin kalitesini ve insan sağlığını olumsuz yönde etkileyen en önemli faktörlerden bir tanesi gürültüdür. Özellikle Kocaeli gibi hızlı büyüyen şehirlerde; elektronik ve mekanik aletlerin günlük hayatımıza daha çok girmesiyle birlikte gürültüden rahatsızlık artmakta ve giderek insanlarımızın huzurlu şekilde yaşayabilecekleri mekânlar azalmaktadır. Bu nedenle; Büyükşehir Belediyesi vatandaşların gürültüden uzak, sessiz ve sakin, sağlıklı, bir çevrede yaşamalarını sağlamak amacı ile çalışmalar gerçekleştiriliyor.

KONTROL VE DENETİMLER YAPILIYOR

Büyükşehir Belediyesi, Çevre ve Şehircilik Bakanlığından 2006 yılında aldığı yetkiyle birlikte, çevresel gürültüye maruz kalınması sonucu kişilerin huzur, beden ve ruh sağlığının bozulmaması için gerekli tedbirlerin alınmasına yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda bu durumu sağlamak amacı ile kent genelinde faaliyet gösteren endüstri tesislerine, şantiye faaliyetlerine ve eğlence yerlerine yönelik kontrol ve denetimler Büyükşehir Belediyesi uzman teknik ekipleri tarafından titizlikle yürütülüyor.

EYLEM PLANI HAZIRLANACAK

İlimiz genelinde trafik, demiryolu, liman ve endüstri dâhil olmak üzere stratejik gürültü haritaları 2015 yılı Aralık ayı itibari ile hazırlanarak tüm gürültü kaynakları için gündüz, akşam ve gece zaman dilimlerini içeren haritalar elde edildi. Hazırlanan Stratejik Gürültü Haritaları doğrultusunda Büyükşehir Belediyesi tarafından Kocaeli için gürültü yönetim alanları ve sıcak noktalar belirlenecek. Bu alanlarda, gürültü düzeyinin düşürülmesi de dâhil olmak üzere, gürültü ile ilgili sorunları ve etkileriyle baş etmek için teknik önlemler, planlar, etkinlikler ve yaptırımlar tespit edilecek. Daha sonra diğer kurumlar ile gerçekleştirilecek istişare sonrasında yılsonuna kadar “Kocaeli Gürültü Eylem Planı” hazırlanarak kamuoyu ile paylaşılacak.