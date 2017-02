Kocaeli'nin gurur veren tablosu

Türkiye'de ilk 100’e giren Kocaelili firmalar ödüllerine kavuştu.

Şennur YILDIZ

Bugün yapılan Kocaeli Ticaret Odası (KOTO) Şubat ayı Meclis Toplantısı'nda Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) kriterlerine göre Türkiye’de ilk 100’e giren Kocaeli’deki 7 firmaya plaketleri törenle verildi. Törende Vali Hasan Basri Güzeloğlu müjdeli haberi açıklayarak “TOBB’a bağlı sosyal güvenlik kurumu verilerine göre Kocaeli Türkiye’de 2016 yılı sonu itibariyle istihdam raporunda istihdam şampiyonu oldu” dedi.

YÜKSEK KATILIM

Burhan Kasım Meclis Salonu’nda gerçekleşen törene Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, İzmit Kaymakamı Ersin Emiroğlu, İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan, KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, KOTO Başkanı Necmi Bulut, Körfez Ticaret Odası (KTO) Başkanı Sibel Moralı, KOTO Meclis Başkanı Akın Doğan, SGK İl Müdürü Nurettin Nacar, Bilim Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü İlhan Aydın, Kent Konseyi Başkanı Adnan Uyar, KOSGEB İl Müdürü Atacan Yücelen, İZGİAD Başkanı Yusuf Erenkaya, plaket alan 7 firma temsilcisi katıldı.

Programda ilk 100’e giren; Best Modüler Mobilya İmalat Sanayi Ticaret Ltd. Şti, Haldız İnşaat Otomotiv ve Ticaret A.Ş., Çukurova Yalıtım Çatı Kaplama ve Plastik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş., Göçmen Börek Sanayi ve Ticaret A.Ş., Meb Metal Ve Bileşikleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti., Plascam Plastik Oto Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş. ve Yağmur İskele İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.’e ödülleri takdim edildi. Haldız İnşaat Otomotiv ve Ticaret A.Ş. adına ödülü gazetemiz imtiyaz sahibi Recep Haldız aldı.

"UMUTLA BAKIYORUZ"

KOTO Başkanı Necmi Bulut; 2017 yılına iş dünyası olarak umutla baktıklarını, Milli İstihdam Seferberliği’ne elden gelen en yüksek katkıyı sağlamanın gayreti içinde olacaklarını söyledi. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu, “Yarınımız bugünümüzden bir adım ileride olmalı. Başaracağımıza inanmak, başarımızın anahtarıdır. Umutsuzluk yılgınlık inançlı insanların işi değil” sözlerine yer verdi.

“KOCAELİ İSTİHDAM ŞAMPİYONU OLDU”

Son olarak söz alan Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu ise, "Bugün ilimiz ve ülkemiz adına bize heyecan veren bir buluşmadayız. Bu firmaların sayılarının çoğalmasını diliyorum. Özel sektör ağırlıklı son 15 yıllık Türkiye’nin kalkınma başarısı olması gerekenin bir yansımasıdır. Türkiye bugün dünyanın 16’ncı büyük ekonomisi iken hedefi de ilk 10 büyük ekonomisi olmaktır. Bugün bizler kamu yöneticileri kalkınmada özel sektörün önünü açmak, destek olmak zorunda ve sorumluluğundayız. Türkiye’de çarklar dönüyor. Dönecek. Yatırımlar gerçekleşiyor. Gerçekleşecek. Ve bu başarı öyküleri artacak. Dün TOBB’a bağlı sosyal güvenlik kurumu verilerine göre istihdam raporunda yılsonu itibariyle istihdamını attırarak şampiyon olan il Kocaeli oldu” şeklinde konuştu.

PLAKET ALAN KOCAELİLİ ŞİRKETLER SIRASIYLA ŞÖYLE:

Best Modüler Mobilya İmalat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

Haldız İnşaat Otomotiv ve Ticaret A.Ş.

Çukurova Yalıtım Çatı Kaplama ve Plastik Ürünler Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Göçmen Börek Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Meb Metal Ve Bileşikleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Şti.

Plascam Plastik Oto Cam Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Yağmur İskele İnşaat Sanayi Ticaret Ltd. Şti.

Haldız İnşaat adına Recep Haldız, plaketini Körfez Ticaret Odası Başkanı Sibel Moralı’dan aldı.