Kocaeli'nin ihracatı 10 milyar doları aştı

AA muhabirinin Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) verilerinden derlediği bilgiye göre, Kocaeli'nin geçen yılın ocak-ekim döneminde 8 milyar 351 milyon 920 bin dolar olan dış satımı, bu yılın aynı döneminde yüzde 24 artış gösterdi.

İstanbul ve Bursa'nın ardından en fazla dış satım yapan il olan Kocaeli'nin 10 aylık ihracat performansı 2014'ten sonra ilk defa 10 milyar dolar barajını aşarak 10 milyar 356 milyon 129 bin dolar olurken, söz konusu dönemde toplam ülke ihracatındaki payı da yüzde 8 olarak gerçekleşti.

Kentten yapılan ihracatın yüzde 75,8'ine denk gelen 7 milyar 852 milyon dolarlık kısmını, otomotiv ve kimya sektörlerinde faaliyet gösteren firmalar gerçekleştirdi.

Ford Otosan, Hyundai Assan, Honda Türkiye ve Anadolu Isuzu'nun üretim tesislerine ev sahipliği yapan kentin ihracatında, ilk sırayı otomotiv sektörü aldı.

Bu dönemde kentten yapılan otomotiv ana ve yan sanayi ihracatı geçen yıla göre yüzde 20 artarak 4 milyar 586 milyon 712 bin dolar oldu.

Kimya ihracatında yüzde 34,2'lik artış

Ülkenin en büyük sanayi kuruluşu olan Tüpraş'ın yıllık 11 milyon ton ham petrol işleme kapasitesine sahip İzmit Rafinerisi'ni de barındıran Kocaeli'nin ihracatında bu sektör ikinci oldu. Kentin kimyevi madde ve mamulleri ihracatı bu dönemde yüzde 34,2'lik artışla 3 milyar 265 milyon 288 bin dolar olarak kayıtlara geçti.

Demir ve demir dışı metaller sektörü 558 milyon 772 bin dolarla üçüncü sırada yer alırken, bunu 484 milyon 481 bin dolarla çelik, 459 milyon 654 bin dolarla elektrik-elektronik, 317 milyon 992 bin dolarla iklimlendirme sektörü takip etti.

BAE'ye ihracat yüzde 232,7 arttı

Bu dönemde kentten en fazla ihracat yapılan ülke Birleşik Krallık oldu. Söz konusu ülkeye yapılan ihracat, geçen yılın 10 aylık dönemine göre yüzde 20,8'lik artışla 1 milyar 166 milyon 25 bin dolara yükseldi.

Kentten yapılan ihracatın geçen yılın ocak-ekim dönemine göre yüzde 232,7 arttığı Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), 796 milyon 273 bin dolarla ikinci sırada yer aldı.

Dünyanın en büyük 5 ekonomisinden biri ve Avrupa Birliği'nin lokomotifi olan Almanya ise Kocaeli'nin en fazla ihracat yaptığı üçüncü ülke oldu. Bu dönemde Almanya'ya yapılan dış satım, yüzde 6,3 artarak 792 milyon 841 bin dolara çıktı.

Yılın 10 aylık döneminde Kocaeli'den en fazla ihracat yapılan 10 ülke ve geçen yıla göre değişim oranları şöyle:

Ülke 2016 (Bin $) 2017 (Bin $) Değişim (%)

Birleşik Krallık 965.342 1.166.025 20,8

BAE 239.334 796.273 232,7

Almanya 745.958 792.841 6,3

Slovenya 511.449 644.700 26

ABD 326.364 593.533 81,9

Fransa 439.121 518.381 18

Belçika 334.303 495.311 48,2

İspanya 323.723 474.077 46,4

İtalya 383.567 434.068 13,2

Mısır 462.432 350.823 -24