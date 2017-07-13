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Kocaeli'nin ilk aquaparkı yakında hizmete giriyor

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Kocaeli'nin ilk aquaparkı yakında hizmete giriyor
İzmit Belediye Başkanı Dr. Nevzat Doğan’ın isteği ile Tepeköy Mahallesi’nde yaptırılmakta olan Kocaeli’nin ilk aquaparkı yakında hizmete giriyor. 

Yaklaşık 5 bin 358 metrekarelik alan üzerinde yaptırılan aquaparkın bitmek üzere olduğu ve yakında hizmete açılacağı kaydedildi. Kocaeli’nin ilk aquaparkı olacak proje 5 milyon 500 bin TL’ye ihale edilmişti. Yılın 12 ayı boyunca hizmet verecek aquaparktaki havuz açılır kapanır sistemle yapıldı ve hem yazın hem de kışın kullanılabilecek.

Projede olimpik ölçülerdeki havuzun yanı sıra kafeterya, soyunma odaları, kaydırak, çocuklar için havuz ve eğlence alanları bulunuyor. Başkan Doğan,“Çocuklarımız en güzel hizmetleri hak ediyor. Bütün çabamız çocuklarımızın en güzel hizmetlere kavuşmasıdır. İlimizde başta çocuklarımız olmak üzere kimsenin yararlanabileceği bir aquapark yoktu. Vatandaşlarımız aquapark için başka illere gidiyorlardı. Hiç bir fedakarlıktan kaçınmayarak böyle bir projeyi hayata geçirmeye karar verdik. Buradan sadece İzmit’imizin değil tüm Kocaeli’nin çocukları faydalanacak. Artık bizim şehrimizin çocuklarının da bir aquaparkı olacak” dedi.

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