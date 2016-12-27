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Kocaeli’nin ilk aquaparkının ihalesi yapıldı

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Kocaeli’nin ilk aquaparkının ihalesi yapıldı
İzmit Belediyesi tarafından yaptırılacak Kocaeli’nin ilk aquaparkının ihalesi gerçekleştirildi.

Tepeköy Mahallesi’nde mülkiyeti İzmit Belediyesi’ne ait yüzme havuzunun olduğu alana yapılacak aquaparkın ihalesine tek firma katıldı. Yaklaşık 5358 metrekarelik alandaki aquaparkın yaklaşık maliyeti 5 milyon 817 bin lira olan ihalesine katılan SBÇ Yapı firması 5 milyon 468 bin Lira teklif verdi. Komisyon teklifi değerlendirip ihaleyle ilgili nihai kararını önümüzdeki günlerde verecek. İşi alacak firmanın projeyi 150 gün içinde bitirmesi gerektiği kaydedildi. 

KOCAELİ’DE İLK

Sosyal tesisin de yer alacağı projesi kapsamında, mevcut durumdaki yüzme havuz iyileştirilerek  üstü kapatılacak, buna ek olarak soyunma odaları, kafeterya, kaydırak, çocuklar için havuz ve eğlence alanları yapılacak. Kocaeli’nde ilk olacak aquapark alanındaki havuzun yazın açık, kışın da kapalı şekilde 12 ay boyunca hizmet vereceği bildirildi.

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