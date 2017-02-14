Kocaeli’nin ilk tematik lisesi yapılacak

Milli Eğitim Bakanlığı’nın Türkiye’nin 30 büyükşehir statüsündeki illerde açmayı planladığı, sektörün ihtiyacına göre uzman nitelikli donanımlı ara eleman yetiştirilmesine için eğitim verecek ‘Tematik Lise’lerin Kocaeli’deki okulu, Körfez'de yapılacak.

Bu okulu, Körfez’de faaliyet gösteren Med Marine Kılavuzluk ve Römorkaj Hizmetleri İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. firması yapacak. Bu okulun yapımıyla ilgili protokol bugün Vali Hasan Basri Güzeloğlu’nun makamında imzalandı.

Hayırsever işadamı Recai Hakan Şen’in babaannesi ve babası adına yaptıracağı Pakize-Tuncer Şen Tematik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin protokol törenine firma ve Milli Eğitim yetkilileri katıldı.

24 AYDA TAMAMLANACAK

Pakize-Tuncer Şen Tematik Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Körfez Hacı Osman Mahallesi’nde eski Halk Eğitim binasının olduğu toplam 8 bin 64 metrekarelik alan üzerinde inşa edilecek.

Okul, 1799 metrekarelik bodrum, zemin üzerine üç katlı 24 derslikli olarak inşa edilecek. Proje içinde beden eğitimi salonu, bay-bayan mescit, konferans salonu, kantin gibi donatılar yer alacak. Yaklaşık maliyeti 8 milyon 870 bin 400 TL mal olacak okul, yer tesliminden 24 ay sonra 2018-2019 eğitim öğretim yılında hizmete açılacak.

KÖRFEZ PROTOKOLÜ TAM KADRO

Kocaeli Valisi Hasan Basri Güzeloğlu’nun makamında gerçekleştirilen törene Körfez Kaymakamı Dr. Hasan Hüseyin Can, Körfez Belediye Başkanı İsmail Baran, hayırsever Recai Hakan Şen, İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Eski İstanbul milletvekillerinden İbni Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı aynı zamanda Tematik liselerin kurulmasına öncülük yapan Prof. Dr. İrfan Gündüz, Körfez İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan katıldı.

Vali Güzeloğlu “Bir insan değişir bir dünya değişir. Eğitimi bir bütün, insanı oluşturan bir alan olarak algılıyoruz. Türk tarihinin dönüm noktalarını göz önünde bulundurarak hangi hedefi amaçlarsak amaçlayalım ülkemizin gelişiminde eğitim yatırımlarımızda hayırsever iş adamlarımızın katkıları büyüktür. Zenginlik elimizdeki paylaşmaktır. Bugün burada Türkiye’de 30 projeden birinin protokolünü imzalayacağız. Körfez ilçede, Türkiye’de ve ilimizde ilk Tematik liseyi hizmete açacağız. Bunun için de protokolümüzü imzalıyoruz. Tematik lise fabrikalara tek bir alanda uzman nitelikli donanımlı ara elemanların yetiştirilmesine vesile olacak” dedi.

ŞEN: “BİZ DE GURURLANDIK”

İl Milli Eğitim Müdürü Fehmi Rasim Çelik, Vali Güzeloğlu’nun ilimizde göreve başladığından bu yana 2 bin 876 derslik yapıldığını, halen 1550 dersliğin yapımının devam ettiğini aktardı, “Bu proje, fabrikaların aradıkları nitelikli, alanında uzman ara eleman yetiştirilen meslek liselerinin eğitimlerine katkı ve önemli destek sağlayacak” dedi.

Okulu yapacak Med Marine firmasının sahibi Recai Hakan Şen, “Böyle bir proje içinde yer almak, katkı sağlamak, vesile olmak bizleri de gururlandırmıştır” dedi. Prof. İrfan Gündüz de bu tür eğitim kurumlarının arttırılması gerektiğini belirterek, katkı gösteren destek olanlara teşekkür etti.

Şennur YILDIZ