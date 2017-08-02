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Kocaeli’nin ilk yeşil kamu binası hızla yükseliyor

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Kocaeli’nin ilk yeşil kamu binası hızla yükseliyor
Körfez Belediyesi, Kocaeli’nin ilk yeşil kamu binası olma özelliğini taşıyan Sarnıç Han İş Merkezi’nin inşaat çalışmalarını sürdürüyor.

İçerisinde Tekno marketi, mağazalar, banka, ofisler, çocuk oyun alanları ile her ayrıntının düşünüldüğü yapı; Osmanlı ve Selçuklu tarzı motifler ve işleme özellikleriyle de özgünlüğünü hissettirecek. 

Çalışmalar ve gelinen nokta hakkında bilgiler aktaran Şantiye Şefi Burak Elçi, “Çalışmalarımız oldukça hızlı ilerliyor. Binanın dış cephesinde kullanacağımız doğal Midyat taşının döşemelerini gerçekleştiriyoruz. Bu taş doğal olarak binaya ısı yalıtım özelliği de kazandıracak. Midyat taşı döşemelerinin ilerlemesi sonrasında cephe giydirme işlemlerini gerçekleştireceğiz” dedi.

Körfez Belediye Meclis Üyeleri Vahit Eryılmaz ve Metin Dan da Sarnıç Han alanını gezdi. Sarnıç Han Satış Bürosu Müdürü Ramazan Tuna da meclis üyelerine eşlik etti. Geçtiğimiz günlerde ofis satışlarının başladığı Sarnıç Han’dan yer alanlar da çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sarnıç Han Satış Bürosu Müdürü Ramazan Tuna, ofis ve büro satışlarıyla ilgili olarak satış ofisinden veya 0262 528 23 02 (Dahili: 362-364-366) numaralı telefondan bilgi alınabileceğini belirtti.

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