Kocaeli’nin incisi; Sırça Köşk

Başiskele sahilinde bulunan Sırça Köşk, eşsiz menüsü ve profesyonel ekibiyle bu yaz da en mutlu gününüze ev sahipliği yapacak.

Kır düğününe de olanak sağlayan mekan, aynı anda 3 ayrı katta ve bahçesinde 500’er kişilik organizasyonlar düzenleyebiliyor.

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DÜĞÜNLERE EV SAHİPLİĞİ YAPIYOR

Kocaeli’de lezzet ve kalite deyince akla gelen ilk yer olarak bilinen Sırça Köşk Restaurant, menüsüne kattığı yeni lezzetlerle hizmet vermeye devam ediyor. Sırça köşk, profesyonel kadrosu ve deneyimli ekibiyle faaliyet gösterdiği Başiskele sahilinde 2017 yazı itibariyle kır düğünlerine de ev sahipliği yapmaya hazır. 2015 yılının haziran ayında Başiskele Körfez Mahallesi Liman Caddesi No:40 adresinde hizmete açılan Sırça Köşk Restaurant, ilimizin en kaliteli mekanlarından biri. Yeni yapılanmasıyla butik düğün ve kır düğünü gibi birçok özel güne de ev sahipliği yapan mekan, konumu ve muhteşem deniz manzarasıyla da vazgeçilmez adreslerin başında geliyor.

SİZLER İÇİN HER ŞEYİ DÜŞÜNÜYOR

Meryem Ustaoğlu’nun işletmeciliğini üstlendiği Sırça Köşk’te 20 personel görev alıyor. Personel sayısı; nişan, doğum günü, düğün, iş toplantıları gibi özel zamanlarda artabiliyor. 3 katlı ve 2 bin metrekare alana sahip Sırça Köşk, haftasonu brunchları ve şık akşam yemekleri için en doğru mekan. Aynı anda bin 500 kişiyi ağırlayabilen Sırça Köşk’ün 1 açık ve 1 kapalı çocuk oyun salonu, açık otopark, toplantı ve organizasyon salonu ile kafe alanı da mevcut. 600 kişilik kır düğünü için ideal mekan olan Sırça Köşk, çiftlerin mutlu gününde tüm detayları düşünüyor, en iddialı organizasyonu sizler için hazırlıyor.

ARADIĞINIZ HUZUR BURADA

Sırça Köşk işletmecisi Meryem Ustaoğlu, “Mekanımızı 2 yıl önce açtık. Hedefimiz Kocaeli’nin en güzel mekanı olmak. Müşterilerimize belirlediğimiz konforu yaşatmak ve mutluluklarına mutluluk katmak için yeni yapılanma ve konseptlerimizle hizmet vermeye devam ediyoruz. Gerek Kocaelili vatandaşların gerek çevre illerden gelen misafirlerin keyifle zaman geçireceği bir mekanız. Sahip olduğumuz manzara ve sakin çevre yapısıyla birçok özelliği içerisinde barındıran restoranımız diğer mekanların çok önünde. Kocaeli’de aynı standartlarda başka bir mekan yok. Biz tüm profesyonelliğimizle güçlenmeye devam ediyoruz” ifadelerini kullandı.