Kocaeli'nin seçmen sayısı arttı

16 Nisan referandumunda oy kullanacak seçmen sayısı, yapılan itirazların ardından kesinleşti.

Seçmen kağıtları da, İl Seçim Kurulu tarafından muhtarlıklara teslim edildi. Yenilenen listeyle seçmen sayısında 11 bini aşan artış gözlendi.

ARTIŞIN SEBEBİ

Askıya çıkan seçmen listelerine yapılan itirazlarla, listelere yeni eklemeler yapıldı. Ancak, seçmen sayısındaki bu dikkat çeken değişime; başka illerin kütüğüne kayıtlı olan, ancak 16 Nisan tarihinde ilimizde olacak ve oyunu Kocaeli’de kullanmak isteyen seçmenlerin talebinin sebep olduğu belirtiliyor. Dilovası dışında tüm ilçelerin seçmen sayısında artış oldu.

Çiğdem ARMAĞAN- ÖZEL HABER