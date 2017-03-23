Kocaeli'nin seçmen sayısı arttı

Seçmen kağıtları da, İl Seçim Kurulu tarafından muhtarlıklara teslim edildi. Yenilenen listeyle seçmen sayısında 11 bini aşan artış gözlendi.
ARTIŞIN SEBEBİ
Askıya çıkan seçmen listelerine yapılan itirazlarla, listelere yeni eklemeler yapıldı. Ancak, seçmen sayısındaki bu dikkat çeken değişime; başka illerin kütüğüne kayıtlı olan, ancak 16 Nisan tarihinde ilimizde olacak ve oyunu Kocaeli’de kullanmak isteyen seçmenlerin talebinin sebep olduğu belirtiliyor. Dilovası dışında tüm ilçelerin seçmen sayısında artış oldu.
Çiğdem ARMAĞAN- ÖZEL HABER
KOCAELİ’NİN SEÇMEN SAYISI
İlçe İTİRAZ İTİRAZ
ÖNCESİ SONRASI
BAŞİSKELE 62.804 62.871
ÇAYIROVA 83.959 84.290
DARICA 133.503 133.726
DERİNCE 101.434 101.492
DİLOVASI 30.073 30.065
GEBZE 252.005 252.464
GÖLCÜK 114.021 114.073
İZMİT 251.803 252.790
KANDIRA 35.174 35.212
KARAMÜRSEL 42.097 42.114
KARTEPE 79.283 79.297
KÖRFEZ 101.801 110.921
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TOPLAM 1.287.957 1.299.315
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