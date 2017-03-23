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Kocaeli'nin seçmen sayısı arttı

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Kocaeli'nin seçmen sayısı arttı
16 Nisan referandumunda oy kullanacak seçmen sayısı, yapılan itirazların ardından kesinleşti.

Seçmen kağıtları da, İl Seçim Kurulu tarafından muhtarlıklara teslim edildi. Yenilenen listeyle seçmen sayısında 11 bini aşan artış gözlendi.

ARTIŞIN SEBEBİ

Askıya çıkan seçmen listelerine yapılan itirazlarla, listelere yeni eklemeler yapıldı. Ancak, seçmen sayısındaki bu dikkat çeken değişime; başka illerin kütüğüne kayıtlı olan, ancak 16 Nisan tarihinde ilimizde olacak ve oyunu Kocaeli’de kullanmak isteyen seçmenlerin talebinin sebep olduğu belirtiliyor. Dilovası dışında tüm ilçelerin seçmen sayısında artış oldu.

Çiğdem ARMAĞAN- ÖZEL HABER  

 

  

KOCAELİ’NİN SEÇMEN SAYISI

 

İlçe                             İTİRAZ        İTİRAZ

                                   ÖNCESİ      SONRASI                                       

BAŞİSKELE                 62.804          62.871

ÇAYIROVA                  83.959          84.290

DARICA                      133.503         133.726

DERİNCE                    101.434         101.492

DİLOVASI                     30.073           30.065

GEBZE                         252.005        252.464

GÖLCÜK                     114.021         114.073

İZMİT                           251.803        252.790

KANDIRA                     35.174         35.212

KARAMÜRSEL            42.097         42.114

KARTEPE                      79.283        79.297

KÖRFEZ                       101.801        110.921

-----------                     --------------- -------------

TOPLAM                    1.287.957    1.299.315   

 
  
  
  

          

 

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