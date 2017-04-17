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Kocaeli’nin tarihi hayat buluyor

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Kocaeli’nin tarihi hayat buluyor
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin önemli sembollerinden biri olan, 19. yüzyıl dönemine ait ve ismini binasının renginden alan Pembe Köşk’ü yeniden gün yüzüne çıkarmak için kolları sıvadı.

Tarihi belgeler ve dönem analizleri ışığında hazırlanan projelerle Pembe Köşk restore edilip, orijinal haliyle Kocaeli’ye kazandırılacak.

İLK ADIM ATILDI

Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli’nin tarihi dokusunu korumaya ve yok olmaya yüz tutmuş yapıları ortaya çıkarmaya devam ediyor. Bu kapsamda İzmit Hacı Hasan Mahallesi’nde yer alan ve “Pembe Köşk” olarak adlandırılan tarihi yapının restorasyonu için ilk adım atıldı. Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu’nun tescillediği yapının aslına uygun şekilde tekrar kente kazandırılması için proje hazırlandı.

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BİLİMSEL ÇALIŞMA YAPILDI

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından hazırlanan projeler bilimsel verilerden yararlanılarak oluşturuldu. Arşiv belgeleri araştırılıp, dönem analizlerinin yapılarak hazırlandığı projelerle 19. yüzyıla ait olan Pembe Köşk’ün restoresi en ince ayrıntılarına kadar hesaplandı. Giyotin pencereli, ikinci katı dışa çıkmalı, eliböğründeli, kat silmeleri saçaklı, ön cephesi süslemeli olan köşk, bu mimari unsurlara dikkat edilerek yeniden restore edilecek.

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ORJİNAL HALİNİ ALACAK

Tarihi köşk, bir bodrum, iki normal ve bir çatı katından oluşuyor. Restorasyon uygulamasına başlanacak olan yapının projelendirilmesi esnasında yapılan çalışmalar önemli bir ayrıntıyı ortaya çıkardı. Bu çalışmalarda mevcut çatı katının geleneksel İzmit konut mimarisindeki cihannüma katının değiştirilmesiyle bugünkü halini aldığı belirlendi. Bu nedenle orijinali bozularak çatı katına dönüştürülen cihannümanın, yapılacak restorasyonla tekrar gün yüzüne çıkartılması sağlanacak.

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KOCAELİ HALKINA SUNULACAK

Pembe Köşk restorasyon konusunda Kocaeli’nin prestij yapılarından biri haline gelen Sırrı Paşa Konağı’nın komşuluğunda yer alıyor. Yeşil Konak, Yumurtacı Mescidi ve Kapanca Sokak gibi tarihi bir dokunun merkezinde, hemen yanı başında İçkale surlarının bir bölümünün bulunduğu tarihi yapı, bu konumuyla da restorasyon sonrası Kocaeli halkının kullanımına sunulacaktır.

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