Kocaeli’nin üst geçitleri renkleniyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı tarafından uygulanan, “Kocaeli Güzelleşiyor” projesiyle Kocaeli genelindeki kent estetiğine yönelik çalışmalar devam ediyor. Proje kapsamında şehrin önemli meydan ve bulvarlarına kent estetiğini geliştirmek amacıyla birçok resim çalışması yapılıyor. Gerçekleştirilen projenin devamında şehrin çeşitli noktalarındaki üst geçitlerin ayaklarına da resim uygulama çalışmasına başlandı.

Büyükşehir Belediyesi tarafından gerçekleştirilen proje kapsamında il genelindeki meydan ve bulvarların uygun düz zeminlere resim uygulama çalışmaları daha önceden başlamıştı. Son olarak projenin 2'nci etabı olarak şehrin çeşitli noktalarındaki üst geçitlerin ayaklarına resim uygulama çalışmalarına başlandı. Profesyonel ressamlar tarafından çizilen resim uygulamalarıyla şehir önemli yerlerinin estetik acıdan zenginleştirilmesi hedefleniyor.

Proje kapsamında meydan ve bulvarlardaki devam eden çalışmaların yanında üst geçitlerde resim uygulama çalışmaları başladı. 2’nci etap olarak başlayan üst geçit ayakları resim uygulama çalışması İzmit İlçesi Mimar Sinan Üst Geçiti ayaklarındaki çalışmayla başladı. İlk olarak başlayan çalışmanın devamında şehrin meydan, bulvar ve üst geçitlerinde deniz, doğa, manzara ve akvaryum resim uygulamaları yapılacak.