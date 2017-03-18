Kocaeli’nin yüzde 6,6'sı...

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kocaeli Bölge Müdürlüğü’nce açıklanan verilere göre, Yaşlı nüfus (65 ve daha yukarı yaş) 2012 yılında 5 milyon 682 bin 3 kişi iken, son beş yılda % 17,1 artarak 2016 yılında 6 milyon 651 bin 503 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2012 yılında %7,5 iken, 2016 yılında %8,3’e yükseldi. Yaşlı nüfusun %43,9’unu erkek nüfus, %56,1’ini kadın nüfus oluşturuyor.

KOCAELİ’NİN YÜZDE 6,6’SI YAŞLI

TÜİK, Yaşlılar Haftası’nın kutlandığı şu günlerde nüfusla ilgili yaşlı istatistiğini açıkladı.

TÜİK Kocaeli bölge müdürlüğü verilerine göre, 1 milyon 830 bin 772 olarak belirlenen nüfusunda yaşlı nüfus (65 ve daha yukarı yaş) 121 bin 530 kişi oldu. Yaşlı nüfusun toplam nüfus içindeki oranı ise 2016 yılında % 6,6 oldu. Yaşlı nüfusun % 5,9’u erkek nüfus, % 7,3’ünü kadın nüfus oluşturdu. Açıklanan verilere göre Kocaeli’de, çalışma çağındaki 100 kişiye düşen yaşlı sayısını ifade eden yaşlı bağımlılık oranı, 2016 yılında % 9,5 oldu.

ÖMÜR UZADI

Hayat tabloları, 2014 yılı sonuçlarına göre, doğuşta beklenen yaşam süresi Kocaeli’de toplamda 77,9 yıl, erkekler için 75,5 yıl ve kadınlar için 80,3 yıl oldu. Genel olarak Kocaeli’de kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşarken, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 4,8 yıl oldu.