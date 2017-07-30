Yeni sezon hazırlıklarını Bolu kampında sürdüren Kocaelispor, ilk hazırlık maçını bugün yapıyor.

2’nci Lig takımlarından Menemenspor ile Kocaelispor arasındaki hazırlık maçı Gerede Dorukkaya Otel sahasında bugün saat 17.00’de başladı.

GÖZLER GENÇLERİN ÜZERİNDE

Bu sezon A takım kadrosuna alınan gençler ilk kez hazırlık maçında görücüye çıkıyor. Tüm gözler onların üzerinde. Kocaelispor pazartesi, salı ve çarşamba günlerini çift idman programıyla geçirdikten sonra 3 Ağustos Perşembe günü kamptaki ikinci hazırlık maçını bir başka 2.Lig ekibi Bucaspor ile yapacak. Maçın yeri henüz netleşmedi. Bu maçın ertesi gün İzmit’e dönecek olan takım iki günlük iznin ardından 2.etap kamp çalışmalarına başlayacak. 2.etap kampının yine Bolu’da, farklı bir otelde olması söz konusu.

Maçtan önemli dakikalar:

0'Maç başladı.

12' Menemenspor'da Serdar kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi.Kocaelispor: 0 Menemen: 1

25' Menemenspor Gökhan Ünal'ın 2-0 öne geçiyor. Kocaelispor: 0 Menemen: 2

26' Kocaelispor atağında Özgür önemli pozisyondan yararlanamadı.

40' Kocaelispor'da İshak kafayla topu kaleye gönderdi. Kaleci son anda topu çıkardı.

İKİNCİ YARI

Kocaelispor'da oyuncu değişiklikleri; Özgür, Kemal ve kaleci Can oyundan çıktı, yerine Kadir Öge, Sefa ve kaleci Volkan oyuna girdi.

50'Kocaelispor'da sağdan İshak kafayla vurdu, top direği sıyırdı.

52' Menemenspor gol fırsatını kaçırdı.

55' Kocaelispor'da oyuncu değişikliği İshak çıktı yerine Onur Kandöken oyuna girdi.

60' Kocaelispor'da oyuncu değişikliği Ali Keten çıktı yerine Hamza oyuna girdi.

62' Kocaelispor'da oyuncu değişiklikleri Onur Öztonga ile Burak Süleyman çıktı yerine Fatih ile Mehmet oyuna girdi.

63' Kocaelispor'da Sefa kendi kalesine gol attı. Kocaelispor: 0 Menemen: 3

67' Kocaelispor'da oyuncu değişikliği Burak Özbakır çıktı yerine Gökdeniz oyuna girdi.

Kocaelispor'un ilk 11'i

Can Emre Yücel

Ali Keten

Kemal Can Aydemir

Onur Öztonga

Murat Soner Başak

Mert Yavuz

Özgür Sürekçi

Kerem Yıldırım

Burak Süleyman

İshak Kurt

Burak Özbakır