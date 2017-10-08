Kocaelispor 1 puanla dönüyor: 2-2

Son 3 haftayı 7 puanla geçen, ortaya koyduğu performansla grupta söz sahibi takımlar arasında olacağını gösteren Kocaelispor, 7’nci hafta mücadelesinde bu akşam Tarsus İ.Y’nun konuğu oldu. Grubun dişli takımlarından biri olan Mersin temsilcisi geçen hafta evinde liderlik maçını kaybederek büyük şok yaşamıştı. Yeşil-Siyahlı ekibimiz ise Arsin karşısında farklı kazanacağı maçı son dakika golüyle berabere tamamlamak zorunda kalmıştı.

Yaklaşık 150 kadar Kocaelispor taraftarı da bugün tribünlerde oldu.Rakip takımdan ise 2000 civarından taraftar karşılaşmayı izledi. Tarsus İlçe Stadı’nda oynanan ve saat 19.00’da başlayan maçı Kayseri bölgesinden Alim Kandemir yönetti.

Tarsus'taki kıyasıya mücadelede 32. dakikada Burak Süleyman'ın golüyle Kocaelispor deplasmanda 0-1 öne geçti. Rakip takım Tarsus İ.Y. 62. dakikada yine Yasin'in golüyle 2-1 öne geçti. 88. dakikada Burak Süleyman'ın penaltı vuruşuyla skor 2-2 oldu. Mücadele 2-2 sona erdi. Kocaelispor bu eşitlikle 1 puan almış oldu.

Maçtan izlenimler:

GOOOOLL 32. dakikada Burak Süleyman'ın golüyle Kocaelispor deplasmanda 0-1 öne geçti.

İkinci yarının 52. dakikasında Yasin'in golüyle Tarsus İ.Y. attığı golle skoru 1-1 yaptı. Rakip takım Tarsus İ.Y. 62. dakikada yine Yasin'in golüyle 2-1 öne geçti.

Kocaelispor kalecisi Can Emre golü kurtarmak isterken sakatlandı ambulansla hastaneye götürüldü. Yerine Yusuf oyuna girdi.

Rakip takım Tarsus İ.Y. 62. dakikada yine Yasin'in golüyle 2-1 öne geçti.

65. dakikada Kocaelispor'da Gökdeniz çıktı oyuna Burak Özbakır girdi.

Tarsus İ.Y. oyuncusu Yasin sarı kart gördü.

Kocaelispor'da 78. dakikada Mert Yavuz çıktı yerine Özgür oyuna girdi.

Kocaelisporlu oyuncu Sefa Narin sarı kart gördü.

GOOOOLL 88. dakikada Burak Süleyman'ın penaltı vuruşuyla skor 2-2 oldu.

Uzatmalarda 2 golün sahibi Tarsus İ.Y. oyuncusu Yasin kırmızı kartla oyundan çıkarıldı.

Kocaelispor: