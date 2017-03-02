“Kocaelispor 1966 Stadı” ancak yeni sezona

Kocaelispor Başkanı Bahri Yavuz’un, yeni stadyumla ilgili, “Kocaelispor 1966” isim önerisini gördüğüm kadarıyla tüm kent, camia benimsedi. Ben dünkü yazımda hayırlı olsun demiştim. Bundan sonra stadyumla ilgili haberler yaparken, bu ismi kullanmaya özen göstereceğim. O sahayı kullanacak Kocaelispor’sa ve o kurumun lideri yakışan isim bu diyorsa, kent büyüklerinin, siyasilerin de farklı bir isim arayışına gireceğini sanmıyorum. Büyük olasılıkla bu isim onaylanacaktır, onaylanması da gerekir.

FOTOĞRAFLAR ÇOK YAKIŞMIŞ

Yeni stadyumla ilgili dün kulüpten birkaç fotoğraf paylaşımı yapıldı. Görüldüğü gibi panolara Kocaelispor’un takım ve taraftar fotoları koyulmuş, şampiyon Kocaelispor diye yazılmış. Fotoğrafları görünce çok sevindik, yakışmış dedik. Fotoğraflarda yeşil-siyah renkteki koltuklar da görülüyor. Sanıyorum koltukların montesi bitirilmiş. Doğrusu yeşil-siyah koltuklar da çok güzel görünüyor. Kocaelispor 1966 Stadı’yla ilgili bir önemli bilgiye daha paylaşmak isterim. Malum daha önce resmi kaynaklar, yetkili isimler şubat sonu, mart başı gibi stadyumun maç oynanmaya hazır olacağı, Kocaelispor’un son 3-4 maçını burada oynayacağına yönelik bilgiler verilmişti.

YENİ STADYUM, YENİ SEZONA

Martın başındayız. İnsanlar doğal olarak merak ediyor, ne zaman yeni stadyuma geçiyoruz, hangi maçları orada oynayacağız diye. Ne yazık ki son haberler olumlu değil. Stadyumun mayıs sonuna kadar bitirilmesi, maç oynanacak duruma gelmesi gibi bir olasılık bulunmuyor. Bunu yetkili makamlardan öğrendim. Yani bu sezonu İsmetpaşa’da tamamlayacağız. Zaten yaz dönemi 3-4 ay zaman var. O süreçte yeni stadımızdaki tüm eksiklikler giderilmiş olacak ve inşallah 2016-17 sezonu Kocaelispor 1966 Stadı’na geçeceğiz. Kocaelispor yönetimi ve büyük Kocaelispor taraftarı yeni stadyumla ilgili hazırlıkları, planlarını yeni sezona göre yapsın.

Aklı başında her Kocaelisporlu’nun altına imza atması gereken paylaşım

Tanıdığım en iyi ve kültürlü Kocaelispor taraftarlarından biridir Taylan Kaya. Sevdası asla sonuca, başarıya endeksli değildir, iyi veya kötü günde her daim kulübün, takımın yanındadır. Geçici heveslerle işi olmaz, zaman alsın ama kalıcı olsun bakış açısına sahiptir. Kurumsallaşma ve geleceğe dair adımlar atılmasının şampiyonluklardan çok daha önemli olduğu gerçeğini kabul eder ve bu doğrultuda sosyal medyada paylaşımlarda bulunur. Sevgili Taylan’ın son paylaşımı çok hoşuma gitti, köşemde kullanmak istedim. İşte aklı başında her Kocaelisporlunun altına imza atması gereken o paylaşım:

“SONUNA KADAR YANINDAYIZ”

“Sayın Başkanımız göreve geldiğinden itibaren kulübümüz" Bir YÖNETİM AKLI ile " yönetilmektedir.

Sayın Başkanımız ve yönetiminin uyguladığı; stratejiye, plana, programa bunun yanı sıra ilke ve değerlere sahip bir " YÖNETİM AKLI " Pragmatik ve Gerçeklere dayalı. Bunu algılamak ve kavramak zorundayız. Aksi halde Sayın Başkanımızın yayında belirttiği gibi " Kendi Gerçeklerimizden Uzaklaşırız " Bu da bizi akli ve doğru yolumuzdan alı koyar. Benim Sayın Başkanımızdan tek bir ricam var. Dünya ve üzerindeki " Futbol Topu " döndüğü müddetçe; KOCAELİSPOR var olsun. Sağlam ve asla yıkılmayacak bir kale inşa etsin. Bu sebeple uyguladığı bu " YÖNETİM AKLINDAN" asla ve asla taviz vermesin, vazgeçmesin. Sonuna kadar yanındayız. Sayın Başkanımıza ve hepinize saygılar sunarım”

Hiç unutulmayacak

28 Şubat, Kocaelispor tarihinin efsane alt yapı antrenörü Ferruh Duygu’nun ölüm yıldönümüydü. Günler öylesine hızlı akıp geçiyor ki, 12 yıl olmuş.

KOCAELİSPOR’UN EFSANESİ

70’li yıllarda Kocaelispor alt yapısı kelimenin tam anlamıyla devrim yapmış, Türkiye’ye örnek olmuştu. 1979-80 sezonunda gelen 2.Lig şampiyonluğu kadrosunun yüzde 90’ı alt yapıdan gelenlerden oluşuyordu. Metin Tekin’ler, Orhan Görsen’ler, Bülent Baturman’lar, Kamil Öztezer’ler, Müjdat Afşin’ler ve daha birçoğu. O isimleri keşfeden ve A takıma kazandıran isim Ferruh Duygu’dan başkası değildi. O iskelet kadro o zamanki adı 1.Lig, şimdiki Süper Lig’de uzun bir yıllar takımın yükünü omuzladı. Lig 7’nciliği gibi önemli bir derece bile yaptı. Kısaca Ferruh Duygu, Kocaelispor’da bir döneme adını yazdırdı, sayısız genci de Türk futboluna kazandırdı.

ÇOK GÜZEL MİRAS BIRAKTI

Mesleğindeki başarısı bir yana çok güzel, özel bir insandı. Hani karıncayı bile incitmekten korkan bir yapısı, yaratılanı severin yaratandan ötürü bakış açısına sahip biriydi. 12 yıl önce şairin dediği gibi bu gök kubbede bir hoş seda bırakarak ebediyete göçtü. Her geçen yıl onu daha çok arıyor, özlüyoruz. Vefatının 12’nciu yıldönümünde Ferruh Duygu’yu rahmetle anıyoruz. Yattığı yer nurla dolsun, mekanı cennet olsun. İnşallah dünya döndükçe Kocaelispor var olacak, Kocaelispor var oldukça Ferruh Duygu hep hatırlanacaktır. Çünkü hem örnek bir insan, hem antrenör olarak gelecek nesillere çok güzel miras bırakmıştır.