Kocaelispor 1966 Taraftar Mağazası özelleştiriliyor

Kocaelispor Yönetimi tarafından konuyla ilgili yapılan detaylı açıklama şöyle:

3 yıl boyunca Kocaelispor, Kocaelispor Kulübü ve Kocaelispor 1966 Taraftar Mağazası isim ve logolarıyla ürettirerek satışa sunduğumuz lisanslı ürünlerimiz ile elimizden geldiğince taraftarlarımızın ihtiyaçlarını karşılamaya gayret ettik. Mevcut ekonomik olanaklar ve dar personel kadromuzla başlı başına bir iş olan ürün tasarlama, ürettirme, dağıtımı, satışı ve tahsilat gibi zorluklarının yanı sıra lisanslı ürünlerin olabildiğince kaliteli ve taraftarlarımızca satın alınabilir fiyatta olması için çabaladık. Mali kongrelerde yer alan faaliyet raporlarımızda da gördüğünüz gibi bu lisanslı ürünlerden Kulübümüz yeterince kar elde edemediği gibi, taraftarlarımızdan gelen her yeni ürün haklı talebi elimizde yeni stoklar oluşturdu.

Kartepe Sportif firması sahibi Sn. Gürkan Kaygusuz’un lisanslı ürün üretim, dağıtım ve satış haklarımıza talip olduğunu Kulübümüze iletmesi üzerine durumu değerlendiren Yönetim Kurulumuz; gerçekten başlı başına bir iş olan, zaman ve maddiyat gerektiren lisanslı ürün üretim, dağıtım ve satış işinin özelleşmesinin hem Kulübümüz hem de haklı olarak kaliteli, çeşitli ve ekonomik lisanslı ürün talep eden taraftarlarımız için daha faydalı olacağına karar vermiştir.

Bu sebeplerle; Kartepe Sportif ile bugün yapmış olduğumuz sözleşme ile Kocaelispor, Kocaelispor Kulübü, Kocaelispor 1966 Taraftar Mağazası isim ve logolarını taşıyan tüm lisanslı ürün üretim, dağıtım ve satış haklarımızı, 10 ay süresince Kartepe Sportif’e devretmiş bulunmaktayız. Kartepe Sportif, bu hakka karşılık Kulübümüze aylık 15.000 TL bağışta bulunacak olup ayrıca, aylık 50.000 TL cironun üzeri için de %20 bağış taahhüdünde bulunmuştur. Sözleşmenin 1 yıl da uzatma opsiyonu bulunmaktadır.

Sözleşme süresince lisanslı ürün üretim, dağıtım ve satış haklarımızı devralmış bulunan Kartepe Sportif; mevcut satış kanalları ve satış noktalarının yanı sıra, yeni interaktif satış kanalları, yeni satış noktaları ve bayileri oluşturma, stadyum çevresinde kurulacak olan stantlarda lisanslı ürün satışı konusunda da Kulübümüz kontrolünde tek yetkili olacaktır.

Kartepe Sportif’in; Kocaelispor menfaatlerine ve marka değerine zarar vermeyeceği, oluşmakta olan kurumsal kimliği zedelemeyeceği taahhüdü de sözleşmede yer almıştır.

Yeni lisanslı ürünlerin bu haftaki maça yetişeceği müjdesiyle, devir anlaşmasının Kulübümüze ve camiamıza hayırlı olmasını diler, daha güçlü bir Kocaelispor için tüm taraftarlarımızı lisanslı ürün kullanmaya davet ederiz.

KOCAELİSPOR YÖNETİM KURULU