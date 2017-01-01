Kocaelispor 4 attı, 3 yedi

Ligin ikinci yarı çalışmalarını Antalya’da sürdüren Kocaelispor, kampta ikinci hazırlık maçını dün akşam Trabzon Düzyurtspor ile oynadı.

Rakibi karşısında 58’de 4-1 öne geçen Yeşil-Siyahlı ekip, daha sonra kalesinde iki gol gördü, karşılaşmayı 4-3 kazandı.

İLK YARI 2-1 ÖNDE

Antalya’da ilk hazırlık maçında Zonguldak Kömürspor ile oynayan, rakibini 2-1 yenen Kocaelispor, dünde 3.Lig takımlarından Trabzon Düzyurtspor karşısında sınav verdi. Maça Yusuf, Kadir Gezer, Murat, Erol, Kemal, Burak Özbakır, Mesut, Kerem, Burak Süleyman, Özgür ve İshak 11’i ile başlayan Kocaelispor, 2’nci dakikada Burak Süleyman, 12’de Özgür’ün attığı gollerle 2-0 öne geçti. Düzyurt, 25’de farkı 1’e indirdi, ilk yarıyı Kocaelispor 2-1 önde tamamladı.

İKİNCİ YARIYA DA GOLLE BAŞLADIK

Yeşil-Siyahlı ekip, maçın ikinci yarısına Volkan, Kadir Gezer (Fatih) Ali, Kemal, Kadir Öge, Hamza, Sefa, Mert (Akif), Oğuzhan Türkmen, Burak Süleyman (Eray) ve Sinan on biri ile çıktı. Maçın ilk yarısında olduğu gibi, ikinci yarıya da gollerle başlayan Yeşil-Siyahlı ekip, Kemal ve Oğuzhan Türkmen ile farkı bir anda 3’e çıkardı, 58’inci dakikaya 4-1 önde girdi.

KADİR GEZER KENDİ KALESİNE ATTI

Son 30 dakikaya üç farklı önde giren Kocaelispor, oldukça rahattı. Maçın son bölümlerinde tempomuz düştü, rakibe de pozisyon verdi. 63’üncü dakikada Kadir Gezer, kendi kalesine attığı golle fark ikiye indi. 67’de Emrah Kol ile bir gol daha bulan Düzyurt, farkı 1’e indirse de, Kocaelispor ikinci hazırlık maçından da galip ayrıldı, rakibine 4-3 üstünlük sağladı.