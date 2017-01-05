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Kocaelispor, 4’de 4 yaptı

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Kocaelispor, 4’de 4 yaptı
Kocaelispor, Antalya kampında daha önce oynadığı 3 hazırlık maçını da kazanmıştı.

Yeşil-Siyahlı ekip, kampta son maçında bugün 3.lig takımlarından Afjet Afyonspor ile karşılaştı. Temsilcimiz, 1-0 geriye düştüğü maçta Burak Özbakır, Murat Başak ve Oğuzhan Türkmen’in attığı gollerle sahadan 3-1 galip ayrıldı, kampı 4’de 4 yaparak bitirdi.

AFYONSPOR’A İDEAL KADRO

Kocaelispor kampta son hazırlık maçına Kılıçarslan, Kadir Gezer, Murat, Kemal, Mesut, Ali Keten, Burak Süleyman, Mert, Sefa, Burak Özbakır ve Sinan 11’i ile çıktı. İkinci yarıda ise teknik ekip, Murat Başak’ın yerine Erol, Ali Keten’in yerine Kadir Öge, Mert’in yerine Özgür, Sinan’ın yerine Oğuzhan Türkmen oyuna girdi.

1-0 GERİYE DÜŞTÜ

Maçın 36’ıncı dakikasında Afyonspor,  Emrullah ile 1-0 öne geçti. 41’ıncı dakikada Burak Özbakır’ın beraberlik golü geldi, devre 1-1 sona erdi.  60.dakikada Murat Başak durumu 2-1’e getirdi. Oyuna ikinci yarı giren Oğuzhan Türkmen, 73’üncü dakikada Kocaelispor’u 3-1 öne geçiren golü attı, maçta bu skorla bitti. 

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