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Kocaelispor 5 hazırlık maçı oynanacak

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Kocaelispor 5 hazırlık maçı oynanacak
Yeni sezonla ilgili çalışmalarını sürdüren Kocaelispor’da hazırlık maçlarıyla ilgili planlama yapıldı.

Yeşil-Siyahlı takım ikisi Bolu kampı olmak üzere toplam 5 maç oynayacak. Maç tarihleri 30 Temmuz, 3-10, 13, 19 Ağustos olarak belirlendi. 

YARIN İZİN YAPACAKLAR

Yeni sezon hazırlıklarına 10 Temmuz’da başlayan Kocaelispor’da 6 günlük çalışmanın ardından ilk izin yarın yapılacak. Pazartesi gününden itibaren idmanlarına devam edecek olan Yeşil-Siyahlı takım 22 Temmuz Cumartesi günü kendi arasında çift kale maç yapacak. 26 Temmuz Çarşamba günü Bolu’ya kampa gidecek olan ekibimiz burada iki hazırlık maçı oynayacak. 30 Temmuz ve 3 Ağustos tarihlerindeki maçlar için bölgede kamp yapan takımlarla bağlantıya geçildi.

İKİNCİ BİR BOLU KAMPI OLABİLİR

4 Ağustos’ta noktalanacak olan kampın ardından takıma iki gün izin verilecek. İkinci etap çalışmaları ya İzmit’te devam edecek, ya da yeniden Bolu’ya gidilecek. Kesin program kısa süreçte belli olacak. 10, 13 ve 19 Ağustos tarihleri için de hazırlık maçları programı koyuldu. Çalışmaların İzmit’te devam etmesi durumunda Kartepe’ye kampa gelen takımlarla maç için bağlantıya geçilecek. Yeşil-Siyahlı takım 26 Ağustos Cumartesi günü de ilk lig maçına çıkacak.

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