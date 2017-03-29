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Kocaelispor Akademi 26 galibiyete ulaştı

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Kocaelispor Akademi 26 galibiyete ulaştı
Gençlik Geliştirme Akademi Ligi’ne apar topar katılan, gerek kadro oluşumunda, gerekse tesis konusunda önemli sıkıntılar çeken Kocaelispor sonlara yaklaşılan ligde başta çok bocalamasına rağmen sonradan toparlandı ve galibiyet sayısını 26’ya çıkardı.

Yeşil-Siyahlı ekibin en başarılı kategorileri U14 ve U17. Her iki yaş grubunda da 7’nci sırada yer alan Kocaelispor, U14’te 7, U17’de ise 8 galibiyet aldı. U19’da altı galibiyet elde eden Yeşil-Siyahlı ekibin en başarısız yaş grupları ise U16 ve U15.

BU HAFTAKİ RAKİP KASIMPAŞA

Uzun haftalar üç puanla tanışamayan U16 takımının 2, U15 takımının ise 3 galibiyeti bulunuyor. Üç devreli lig esasına göre oynanan ligde hafta sonu 29.hafta heyecanı yaşanacak. Bitime 5 hafta kaldı. Kocaelispor, haftayı Kasımpaşa maçlarıyla geçirecek. U14 ve U15 maçları cumartesi 12.00 ve 14.00’te, diğer kategori maçları ise pazar günü 12.00, 14.00 ve 16.00’da oynanacak. İlk iki devredeki maçların tamamını İstanbul ekibi kazandı. Bu yüzden üçüncü maçların tümüne Kasımpaşa ev sahipliği yapacak.

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