Kocaelispor Akademi 3 galip, bir mağlup

Kocaelispor tıpki ilk açılış haftasında olduğu gibi yine 3 galibiyet,1 yenilgi aldı. Zonguldak Kömür ile deplasmanda oynanan U15 ve U16 maçlarıyla, içerdeki U19 maçzını kazanan Yeşil-Siyahlılar U17 kategorisinde evinde tek golle kaybetti.

DEPLASMANDA KAZANDI, EVİNDE KAYBETTİ

Bölgesel Gelişim liglerinde ikinci hafta heyecanı hafta sonunda yaşandı. U15 kategorisinde Kocaelispor deplasmanda Zonguldak Kömür’ü Furkan Umutaş’ın golüyle 1-0 yenerek 2’de 2 yaptı. Darıca G.B evinde Sultanbeyli engelini 1-0’lık sonuçla aştı. Derbide Kocaeli Birlik, Gölcükspor’a deplasmanda 4-0 üstünlük sağladı ve liderliği ele geçirdi. U16 kategorisinde ilk haftayı mağlup geçen Kocaelispor, Zonguldak Kömür deplasmanında 3-0 gibi net galibiyet buldu. Yeşil-Siyahlı ekibin gollerini Furkan Gedik(2) ve Burakcan Ocak attı. Gölcük ile Kocaeli Birlik maçından gol sesi çıkmadı. Darıca G.B ise sahasında Sultanbeyli’ye 5-4 kaybetti. U17 kategorisinde Kocaelispor evinde Kömür’e tek golle boyun eğdi. Darıca G.B, Sultanbeyli deplasmanında 2-1 kaybetti. Kocaeli Birlik ile Gölcükspor arasındaki maç 1 Kasım tarihine ertelenmişti.

KOCAELİSPOR U19 İKİNCİ MAÇINI DA ALDI

U19 kategorisinde Kocaelispor Zonguldak Kömür karşısında sahaya Doğukan Kaya, Ahmet Hakan Tetik, Doğukan Özkartal, Ali Tayyip Yılmaz, Onur Öztonga, Süleyman Yıldırım, Mert Güzel, Kerem Yıldırım, Rıza Altıntaş, Doğukan Saçar ve Mehmet Celil Çelik 11’iyle çıktı. Vinsan Tesisleri’ndeki maçta üstün bir performans ortaya koyan Aydın Günaydın’ın talebeleri Rıza Altıntaş, Süleyman Yıldırım ve Ferhat Ertokuş’un golleriyle sahadan 3-1 galip ayrıldı. Kocaeli Birlik evinde Gölcükspor’a 3-1 kaybederken, Darıca G.B deplasmanda Sultanbeyli’yi 1-0 yenildi.