Kocaelispor Akademi iyi gidiyor

3’ÜNCÜ HAFTA GERİDE KALDI

2 ve 3.Lig’de mücadele eden takımların alt yapılarının yer aldığı Bölgesel Gelişim Akademi Ligi’nde üçüncü hafta geride kaldı. U15 kategorisinde Kocaeli Birlik ile Kocaelispor kayıpsız yoluna devam ediyor. U16 kategorisinde Gölcükspor liderin en yakın takipçisi. Kocaeli Birlik de 7 puanla zirve yarışının içerisinde. U17’de Kocaelispor, lider Sakarya’nın ensesinde. U19 kategorisinde de Kocaelispor liderin en yakın takipçisi konumunda. Ligde bu hafta Gölcükspor-Zonguldak Kömür, Kocaeli Birlik-Tuzlaspor, Kocaelispor-Sultanbeyli Belediye, Darıca G.B ile Sakaryaspor ile karşılaşacak. Cumartesi günü U15 ve U16 maçları Zonguldak, Tuzla, Sultanbeyli ve Darıca’da, Pazar günü U17 ve U19 maçlar ise Gölcük, Enentepe, Vinsan ve Sakarya’da oynanacak.