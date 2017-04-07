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Kocaelispor Akademi, Kartal karşısında

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Kocaelispor Akademi, Kartal karşısında
Gençlik Geliştirme Akademi Liglerinde yarın U14 ve U15 kategorilerinde 30.hafta heyecanı yaşanacak.

1.Bölge B Grubu’nda mücadele eden Kocaelispor, Kartalspor ile karşılaşıyor. U14 maçı saat 12.00’de Vinsan’da, U15 maçı ise İstanbul’da saat 14.00’de Kartal Stadı’nda oynanacak. U14’te İki takım arasındaki ilk yarı maçını İstanbul’da Kartal 1-0 almış, ikinci yarıda ise Kocaelispor 2-0 kazanmıştı. Kartal’ın 39, Kocaelispor’un 24 puanı var.  U15’te İzmit’teki maçı 2-0 kaybeden Yeşil-Siyahlı ekibimiz rövanşı da 4-1 vermişti. Kocaelispor’un 14, Kartal’ın ise 32 puanı bulunuyor. Ercan Ağaçe yönetimindeki U14 ve U15 takımlarının bugünkü maçlardan iyi sonuçlarla çıkması bekleniyor.

DİĞER TEMSİLCİLERİMİZ
Kocaelispor ile aynı grupta yer alan Darıca G.B, Sarıyer karşısına çıkıyor. İki maç da İstanbul’da. Akademi Ligi 1.Bölge A Grubu’ndaki temsilcilerimizden Kocaeli Birlik günü İnegöl, Gölcükspor ise Başakşehir maçlarıyla geçirecek.  Temsilcilerimiz her iki kategori maçını da deplasmanda oynayacak. Maçlar 13.00 ve 15.00’de başlayacak.

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