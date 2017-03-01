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Kocaelispor Akademi takımları haftaya damgasını vurdu

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Kocaelispor Akademi takımları haftaya damgasını vurdu
Gençlik Geliştirme Akademi Ligi’nde mücadele eden Kocaelispor, geçtiğimiz haftaya imzasını atan takımlardan biriydi.

Beylerbeyi ile karşı karşıya gelen Yeşil-Siyahlılar 5 kategorinin 4’ünden galip ayrılmayı başardı. Temsilcimiz Vinsan Tesisleri’nde oynadığı U14 maçını 2-0, U5 maçını 3-2, U17 maçını ise 3- kazanırken, sadece U16 maçından 2-1 yenik ayrıldı.

5 MAÇIN 4’ÜNÜ KAZANDI  

Yeşil-Siyahlı U19 takımı ise 17 Ağustos Stadı’ndaki maçtan 1-0 galip ayrıldı. Onur, Fatih, Akif ve Kerem gibi A takım kadrosunda yer alan futbolcuların da yer aldığı U19 Takımı, 36.dakikada Ferhat’ın golüyle kazanmasını bildi. Sezon başından bu yana ilk kez bir haftayı 5’te 4 ile geçiren Kocaelispor Akademi takımları alkışlandı. Yeşil-Siyahlı ekip bu hafta Sarıyer ile karşı karşıya gelecek.

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