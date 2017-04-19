Kocaelispor Akademi U17, Fenerbahçe’yi çarptı

Gençlik Geliştirme Akademi Ligi’nde dün U17 ve U19 kategorilerinde 31.hafta maçları oynandı.

1.Bölge B Grubu’nda son haftalarda çıkışta olan Kocaelispor U17 Takımı, Dereağzı Tesisleri’nde oynadığı zorlu maçta Fenerbahçe’yi 1-0 yenerek büyük sükse yaptı. Yusuf Yazıcı yönetimindeki Yeşil-Siyahlılara üç puanı getiren gol Mert’ten geldi. Temsilcimiz lideri 2 puan takip eden güçlü rakibine ciddi bir darbe vurdu. Ligdeki 9’ncu galibiyetini alan Kocaelispor U17 çıkışını sürdürdü.

Yeşil-Siyahlı ekibin U19 takımı ise Dereağzı Tesisleri’ndeki maçı 2-0 kaybetti. Kocaelispor’un U14 ve U15 takımları hafta sonu Fenerbahçe karşısına çıkmıştı. Dereağzı’ndaki her iki kategori maçı da 5-0 Sarı-Lacivertli ekibin üstünlüğüyle sona erdi. Akademi Lig 1.Bölge A Grubu’nda hafta sonu oynanan derbi maçlarda ise karşılıklı galibiyetler alındı. U14 maçını Birlik 6-2, U15 maçını ise Gölcükspor 1-0 kazanmayı başardı.