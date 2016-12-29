Kocaelispor, Antalya’da ilk maçında galip: 2-1

Devre arası hazırlıklarına Antalya’da devam eden Kocaelispor, ilk hazırlık maçında dün 2.Lig ekibi Zonguldak Kömürspor ile karşılaştı. Yeşil-Siyahlı ekibin gollerini Burak Özbakır ile Oğuzhan Türkmen attı.

İLK YARI 1-0 ÖNDE BİTİRDİK

Kervansaray Otelin sahasında oynanan müsabakaya Kocaelispor sahaya Kılıçarslan, Kadir Gezer, Murat Başak, Özgür, Akif, Kemal, Eray, Sefa, İshak, Burak Özbakır ve Burak Süleyman 11’i ile çıktı. Maça iyi başlayan ekibimiz 34.dakikada Burak Özbakır ile golü buldu. Özgür’ün şutu defanstan döndü, Burak Özbakır tamamladı, Yeşil-Siyahlı ekibi 1-0 öne geçirdi, ilk yarıda bu skorla tamamlandı.

KADİR GEZER VE BURAK SÜLEYMAN DIŞINDA İKİNCİ YARIYA AYRI ONBİR

Yeşil-Siyahlı ekip, maçın ikinci yarısında Kadir Gezer ve Burak Süleyman dışında, kadrosunu tamamen değiştirdi. Yeşil-Siyahlı ekip ikinci yarıda sahaya Can Emre, Kadir Gezer, Ali Keten, Erol, Kadir Öge, Mesut, Mehmet, Mert, Erol, Burak Süleyman, Oğuzhan ve Sinan Pektemek 11’i ile yer aldı. 56.dakikada Oğuzhan skoru 2-0’a getirdi. Zonguldak Kömürspor, 66.dakikada Furkan ile farkı 1’e indirdi, karşılaşmayı temsilcimiz 2-1 kazandı.