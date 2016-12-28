Kocaelispor, Antalya’da ilk maçında güldü: 2-1

Devre arası hazırlıklarına Antalya’da devam eden Kocaelispor bugün ilk hazırlık maçında 2.Lig ekibi Zonguldak Kömürspor ile karşılaştı. Yeşil siyahlı takım sahadan 2-1’lik galibiyetle ayrıldı.

Kervansaray Otelin sahasında oynanan müsabakaya Kocaelispor Kılıçarslan, Akif, Murat, Özgür, Kadir Gezer, Kemal, Eray, Sefa, İshak, Burak Özbakır ve Burak Süleyman 11’i ile çıktı. Maça iyi başlayan ekibimiz 34.dakikada Burak Özbakır ile golü buldu. Devre böyle biterken ilk yarıdaki kadrodan sadece Kadir Gezer ve Burak Süleyman ikinci yarıya başladı. İkinci yarı kadrosunda Can Emre, Ali Keten, Kadir Öge, Mesut, Mehmet, Mert, Erol, Oğuzhan ve Sinan oynadı. Müsabakada 56.dakikada Oğuzhan skoru 2-0’a getirdi. Rakip takım 66.dakikada Furkan’la golü buldu ve maç 2-1 Kocaelispor’un galibiyeti ile bitti.



