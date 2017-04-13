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Kocaelispor ateşle oynuyor: 0-2

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Kocaelispor ateşle oynuyor: 0-2
Kocaelispor bugün boş tribünler önünde oynadığı maçta ligde kalmak için şiddetle üç puana ihtiyacı olan Beylerbeyi karşısında kötü gidişe dur diyemedi.

İlk yarıdaki gollerle 2-0 kaybeden Yeşil-Siyahlı takım, puan farkının 4’e inmesiyle Play-Off’u tehlikeye attı.

İLK YARI İKİ GOL YEDİK, 10 KİŞİ KALDIK

Maçın hemen başında konuk takım öne geçti. Kornerden gelen ortada Çağrı arka direkte vurdu, savunmaya çarpıp kaleciyi yanıltan top ağlara gitti. 10.dakikada rakip ceza alanı içindeki elle oynamada hakem devam dedi. 19’da Şenol ceza sahanının hemen dışında düzeltip vurdu, sonuç gelmedi. 22’de İsmail önemli bir fırsat kaçındı. 32’nci dakikada Yeşil-Siyahlı ekibimiz Kadir Gezer’in ikinci yarıdan atılmasıyla 10 kişi kaldı. 35’te Sinan altı pasta dokunamadı. Devre biterken Beylerbeyi ikinci golü buldu. Osman sağdan süratle ceza alanına indi, yerden vurdu meşin yuvarlak ağlarla buluştu. Devre 2-0 bitti.

PLAY-OFF’U TEHLİKEYLE ATTIK

İkinci yarıya konuk takım hızlı başladı, 50 ve 55’de Gökhan elverişli fırsatları kullanamadı. 69’da Çağrı elverişli durumda vurdu, Can üçüncü gole izin vermedi. Bu yarıda oyuncu değişiklikleri işe yaramadı,  Yeşil-Siyahlı takım tek bir tehlike bile yaratamadı. Maçı ilk yarıda attığı gollerle 2-0 kazanan Beylerbeyi kümede kalma mücadelesinde hayati üç puanın sahibi olurken, Kocaelispor iç sahadaki kötü gidişatını sürdürdü. Gölcükspor’un kazandığı haftada Play-Off hattıyla puan farkı 4’e inen Yeşil-Siyahlı ekibimiz bitime 2 hafta kala işi zora soktu.

MAÇTAN DAKİKALAR

Kocaelispor'un vuruşuyla maç başladı.

s-ball-006.gif 3' Beylerbeyi Çağrı'nın golüyle 1-0 öne geçti.Beylerbeyi: 1 Kocaelispor:0

12' Beylerbeyi atağında Hıfsullah'ın vuruşu defansa çarparak döndü.

17' Kocaelispor'da Burak Özbakır topu Oğuzhan'a çıkarttı ancak pozisyondan yararlanamadı.

20' Kocaelispor'da Şenol'un vuruşunda top auta çıktı.

sk-002.gif 24' Kocaelispor'da Kadir Gezer sarı kart gördü.

kk-002.gif 32' Kocalispor'da Kadir Gezer 2. sarıdan kırmızı kart gördü.

35' Kocaelispor atağında Oğuzhan kale önünde topu Sinan'a çıkarttı, Sinan net fırsattan yararlanamadı.

s-ball-006.gif 40' Beylerbeyi'nde Osman sağ kanattan girdi, sıfıra indi. Top ağlarda. Beylerbeyi: 2 Kocaelispor:0

45' Kocaelispor'da Burak Özbakır kafayla vurdu,top kaleci Alptekin'de kaldı.Aynı dakika içerisinde Beylerbeyi atağında Çetin, kale önünde net gol pozisyonundan yararlanamadı.

İLK YARI 2-0 SONA ERDİ

Beylerbeyi'nin vuruşuyla maç başladı.

50' Beylerbeyi'nde Osman yüzde yüzlük golü kaçırdı.

53' Kocaelispor'da Şenol çıktı yerine Burak Süleyman oyuna girdi.

53' Kocaelispor'da Burak Özbakır çıktı yerine Metehan oyuna girdi.

67' Beylerbeyi'nde Çetin çıktı yerine Onur oyuna girdi.

69' Beylerbeyi'nde Osman çıktı yerine Ömer oyuna girdi.

69' Beylerbeyi atağında Talha'nın şutunu kaleci Can kurtardı.

78' Kocaelispor'da Kadir Öge çıktı yerine Özgür oyuna girdi.

85' Kocaelispor atağında Özgür vurdu, top auta çıktı.

90' Hakem maça 3 dakika ekledi.

KOCAELİSPOR MAÇ KADROSU

Can Emre

Kadir Gezer

Murat,Ali

Kadir Öge

Mert

Sefa

B.Özbakır

Sinan

Şenol

Oğuzhan

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