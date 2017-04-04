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Kocaelispor başaramadı: 0-0

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Kocaelispor başaramadı: 0-0
İlk 5’teki yerini önemli ölçüde garantileyen Kocaelispor, bir umut şampiyonluğu kovaladı. Oldukça çok gol pozisyonu yakalanan maç 0-0 sona erdi.

Zafer Onar

Play-Off biletini büyük ölçüde cebine koyan Kocaelispor, son 5 haftada az da olsa süren şampiyonluk şansını zorlamak istedi.Yeşil-Siyahlı ekibimiz 34.hafta mücadelesinde  bugün Kozan Belediyespor’u ağırladı.  Saat 15.00’te başlayan maçı Amasya’dan 2.Lig hakemi Bilal Köseoğlu yönetti. İki yarıda da çekişmeli geçen maç 0-0 sona erdi.

MAÇTAN İZLENİMLER:

İLK YARI

0'  Maç Kocaelispor'un vuruşuyla başladı.

12' Burak Özbakır sağ çaprazda topla buluştu tam vuracakken defans uzaklaştırdı.

17' Oğuzhan gol attı; ama ofsayt gerekçesiyle sayılmadı.

28' Rakip takımdan Yunus serbest vuruş kullandı, top kaleci Can da kaldı.

35' Kozan Belediyespor'dan Yaşar sol çaprazda tek başına geldi kaleciyle karşı karşıya kaldı, Can açıldı mutlak golü önledi.

40' Oğuzhan sol çaprazda golü atamadı.

 43' Özcan soldan vurdu kaleci Can kurtardı.
44' Sancaktepe maçında cezalı olan Kadir Gezer sarı kart gördü.

45' Hakem ilk yarının bitmesi 1 dakika ekledi.

45+1' ilk yarı bitti.

İKİNCİ YARI

İkinci yarı Kozan Belediyespor'un vuruşuyla başladı

52' Burak Süleyman serbest atış kullandı, top auta çıktı.

56' Oğuzhan topla buluştu; fakat iyi kontrol edemedi.

59' Rakip takımdan Yaşar Kadir Gezer ile beraber ceza alanına girdi, kaleciyle karşı karşıya kaldı Can iki hamlede kurtardı.

60' Kozan Belediyespor'dan Yunus çıktı yerine Ercan girdi.

61'  Kocaelispor'da Oğuzhan çıktı Hamza oyuna girdi.

68' Rakip takım yine oyuncu değişikliğine gitti.  Yaşar çıktı yerine Serkan girdi.

70' Sinan boş kaldı ama defans geldi topu uzaklaştırdı.

80' Rakip takımdan Özcan vurdu top auta çıktı.

80' Kocaelispor'da Burak Özbakır oyundan çıktı yerine Mehmet girdi.

87' Kocaelispor'da Burak Süleyman çıktı yerine Şenol girdi.
87' Şenol vurdu çaprazda kaleci kurtardı.

Hakem 5 dakika uzatma verdi.

90' Hamza ortaladı defans çıkarttı.

DK 90+3 Özcan vurdu boş pozisyonu Can kurtardı.

Maç bitti

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Maçın hafta içi oynanması nedeniyle tribünler boş kaldı.

Takımların maç kadrosu şöyle:

Kocaelispor:
1. CAN EMRE
2. K. GEZER
4 MURAT
50 ALİ KETEN
3 K. ÖGE
6 MERT
8 SEFA
61 B. ÖZBAKIR
11 SİNAN
10 B.SÜLEYMAN
7 OĞUZHAN 

Kozan Belediye:

92. ZEKERİYA
5. CEVHER
7. YAŞAR
15. ZEKİ 
23 MEHMET ALİ CAN
25. YUNUS EMRE 
33 ÖMER İNAN
35. ALTAN

53. RIDVAN
61. BURÇAK
83. ÖZCAN
 

 

 

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