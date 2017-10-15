Kocaelispor berabere kaldı:1-1

KALECİ KIRMIZI KART GÖRDÜ

TFF 3.Lig 3.Grup’ta haftaya 9 puanla giren temsilcimiz Kocaelispor, 8.hafta maçında kendisiyle aynı puanda bulunan Osmaniyespor ile İsmetpaşa Stadı’nda karşı karşıya geldi. Taraftarların hava soğuk olmasına rağmen büyük destek verdiği mücadeleye Osmanyespor hızlı başladı. Sarı yeşilliler 7.dakikada yakaladığı kontratakta Tufan Deniz ile net bir pozisyondan yararlanamadı. 31.dakikada Kocaelispor’un yakaladığı atakta savunmanın arkasına sarkan İshak topu kalecinin üzerinden aşırtmak istedi. Tam bu sırada topa eliyle müdahale eden Osmaniyespor kalecisi Ahmet, hakem tarafından direkt kırmızı kartla oyun dışı bırakıldı.

GOLÜ BULDUK AMA…

İlk yarının uzatma anlarında sağ kanattan içeri çevrilen topta, meşin yuvarlağı önünde bulan genç Gökdeniz topu ağlara gönderdi ve Kocaelispor’u öne geçirdi, yeşil siyahlılar soyunma odasına 1-0 önde girdi. İkinci yarının başında ise Osmaniyespor, Kocaelisporlu futbolcuların dikkatsizliğinden yararlanarak Tufan’ın attığı golle skorda dengeyi sağladı (1-1). Yediği golün ardından oyunun kontrolünü eline alan Kocaelispor, biri İshak’la olmak üzere 3 net pozisyondan yararlanamadı. Kalan dakikalarda galibiyet golü için rakip kaleye yüklenen temsilcimiz aradığı golü bulamadı ve mücadele 1-1 sona erdi. Kocaelispor bu soncun ardından puanını 10 yaparak haftayı 12.sırada tamamladı. Yeşil siyahlılar, cumartesi akşamı sahasında Payasspor ile karşı karşıya gelecek.

-MAÇTAN ÖNEMLİ DAKİKALAR-

31' Osmaniyespor'da kaleci kendi ceza sahası içinde topa elle dokununca kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

32' Osmaniyespor'da Soner çıktı, yerine kaleci Süleyman oyuna girdi.

GOOOOL! Kocaelispor, 45. dakikada Gökdeniz'in sağ kanattan açılan ortaya güzel vuruşuyla 1-0 öne geçti.

46' Osmaniyespor, Tufan'ın golüyle eşitliği yakaladı.1-1

76' Kocaelispor'da Burak Özbakır sarı kart gördü.

Kocaelispor:1-Osmaniyespor:1