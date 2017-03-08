Kocaelispor, Birlikspor, Erhan Yılmaz ve gerçekler

Önceki akşam Kocaeli TV’de Kocaelisporluluğu tartışılmayacak bir ismi, Kocaeli Birlikspor Başkanı Erhan Yılmaz’ı konuk ettik. Erhan’ı Derince Birlikspor’daki futbolculuğundan, yani küçüklüğünden beri tanırım. En büyük hayaliydi Kocaelispor forması giymek, Allah ona nasip etti. Transfer yasağının açılması süreçlerinde bu kulübün yıllarca ekmeğini yiyenlerin önemli bir bölümü parasını almadan muvafakat name vermeye yanaşmazken, o hiç düşünmeden tüm alacağını silmiş, hatta eksik kalan bir meblağ için cebinden çıkartıp para vermiştir. Kombine bilettir, 1011 formadır, yardım kapsanmalarıdır, her daim destek için en ön sıralardadır. İleriki yıllarla ilgili en büyük hayali, hedefi Kocaelispor’a Başkan olmaktır. Bu gerçeklerin hatırlatarak, altını çizerek başlamak istedim.

KOCAELİSPOR’A YANLIŞ YAPMAZ

Gelelim canlı yayına. Sezon başı Kocaelispor’un Birlikspor’dan alt yapı için 8-9 futbolcu istediği ancak sadece 1’ini alabildiği konuşuluyordu. Hatta bu yüzden yönetimin Erhan Yılmaz’a tepkili olduğundan söz ediliyordu. Yayında bu konuyla ilgili birkaç soru geldi. Sevgili Erhan Yılmaz’ın cevabı çok merak ediliyordu. Yılmaz, “Kocaelispor’a bizim hayır demek gibi bir şansımız olamazdı. Talep edilen futbolcuların verilmesine yönelik olarak ilgili birime talimat verdim. O günlerde bir yakınımı kaybetmiştim, acımla uğraşıyordum. Telefonlara falan çıkamadım. Sonra öğrendim durumu. Futbolcular gitmek istememiş. Bu durumda benim yapabileceğim bir şey yoktu. Zorla gönderecek değildim” dedi. Bu açıklama, başka anlamda savunma Kocaelispor yönetimini ne kadar ikna etti bilemiyorum, bildiğim bir şey var tanıdığım Erhan Yılmaz, Kocaelispor’a yanlış yapmaz.

“ÇIKAMAZSAK, BAŞKA ÇARE YOK”

Yeni sezonda Birlikspor’un maçlarını yeni stadyumda oynayıp oynamayacağı da başka bir merak konusuydu. Yine bir soru üzerine Yılmaz, “Eğer 1.Lig’e çıkarsak, zaten Alpaslan Türkeş Stadı kriterlere uygun değil mecburen yeni stadyuma gideceğiz. Ancak bu ligde devam edersek, kendi sahamızdan memnunuz burada oynarız” yanıtı verdi. Yılmaz yine merak edilen kulübün hisselerinin Beşiktaş’a satılması konusunda, “Kulübü borçsuz alsam, kendi gelirleriyle ben bu işi götürürdüm. 3 milyon borçla devraldım, belimizi büken de bu. Bu sezondan kalacak borçlarımız da olacak. Üst lige çıkarsak, zaten başarıyı sahiplenen çok olur. Bu şekilde devam ederiz. Ancak aksi durumda tek başıma bu mali yükle baş etmem mümkün değil. Beşiktaş veya başka bir formülü hayata geçirmek durumundayız” dedi.

“SONUNA KADAR ZORLAYACAĞIZ”

Ligin ilk yarısını liderin 1 puan gerisinde bitirdiklerini ancak 1 milyon TL bulup transfer yasağını kaldıramadıklarını hatırlatan Erhan Yılmaz, “Grubumuzda bizim 2-3 katı bütçeli takımlar var. En basiti geçen hafta 15 milyonun üzerinde bütçe ile kurulan, arkasında 17 bin taraftarı bulunan Erzurum ile oynadık ve onları kendi sahalarında yendik. Ara dönemde takviye yapmış olsa bugün çok farklı bir yerde olurduk. Bizi kadro darlığı zorluyor. Ancak tüm olumsuzluklara rağmen mücadeleyi bırakmıyoruz. Sonuna kadar 1.Lig’i zorlayacağız” dedi. Yılmaz, “Mevcut tesislerimizle ilgili yeni bir projemiz var. Kulübün geleceğini teminat altına alacak bir proje. Belediye Başkanımıza gösterdim projeyi çok mutlu oldu. Destek vereceğini de söyledi. Ancak bizim acil olarak paraya ihtiyacımız var. Geçen hafta maç kazandık, futbolculara primleri nasıl ödeyeceğim, sezon sonunu nasıl getireceğim diye kara kara düşünüyorum” dedi.

BİLEN İLE BİLMEYEN ARASINDAKİ FARK

Sevgili Erhan Yılmaz kardeşimin canlı yayında sitemde bulunurken, çok doğru bir mesaj verdi. Dedi ki: “Kulüpleri işin ehilleri yönetmeli. Yani futboldan gelenler yönetimlerde görev almalı. Biz önce olduk, şu ana kadar doğru işler de yaptık. Beşiktaş kısa süreçte bunun farkına vardı, bizimle birlikte çalışma amaçlı olarak pilot takım teklifinde bulundu ancak kendi ilimizde kimsenin umurunda değiliz. Bizim üzüntümüz buna” Gerçekten de öyle. Kısıtlı bütçeyle, dışardan destek almadan bir kulüp ancak bu kadar iyi, doğru yönetilir. Birlikspor’un bu sezonki performansı, final haftaları yaklaşırken hala şampiyonluk potasında bulunması büyük iş. Hiç bilenle bilmeyen bir olur mu derler. Önceki iki sezonla, bu sezona baktığımızda bu sözün ne kadar doğru olduğunu anlıyoruz.

SİYASET PİŞMAN, BİR DAHA AKLINDAN GEÇİRMEZ

Son bir şey. Birlikspor’un hisselerini siyaset elinden çıkardı, bir şahıs kulübün sahibi oldu olmasına ancak Kocaelispor camiasında tedirginlik bitmiş değil. Birlikspor 1.Lig’e çıkarsa siyaset yeniden yüzünü tamamen bu kulübü döner, Kocaelispor yok sayılır zihniyetiyle bakarlar ve bu gerekçeden dolayı Birlikspor üst lige çıkmasın diye beddua edenler var. Yayında söyledim, tekrarlayalım. Böyle bir durumun olması söz konusu değil. Siyaset yaptığı hatanın farkında, pişman olduklarına da yüzde yüz inanıyorum. Yeniden aynı yanlışı bırakın yapmayı akıllarının köşesinden bile geçirmezler düşüncesindeyim. Ayrıca çok daha önemlisi Kocaelispor halkın desteğiyle emin ellerde yol alıyor. Efsanenin geri dönüşünün önünde kimse duramaz, tam tabirle bu ateşe kar dayanmaz.

Küçük yaş gruplarında tek hakem, üç hakem konusu

Dün köşemde Derince Belediye Demirspor Başkanı Cevat Aygün’ün U13 Ligi maçlarının tek hakemle yönetilmemesi gerektiğine dair düşüncesine yer vermiştim. Sabah sevgili Aykut Okan aradı. Okan malum, sevgili Kaan Dobra ile birlikte 41 FK Kulübü’nde geleceğin yıldız futbolcularını yetiştiriyor. Aykut Okan, geçtiğimiz hafta U14 Play-Off maçlarının başladığını hatırlatarak, “Normal sezonda tek hakem uygulaması vardı, hiç değilse Play-Off’larda üç hakem olsun istedik ancak kabul edilmedi. Tek hakem maçları yönetirken zorlanıyor, önemli hatalar oluyor” dedi.

Uzun zamandır kulüplerden Play-Off maçlarının üç hakemle yönetilmesine yönelik talep, beklenti var. Bu konuda daha önce de yazılar yazmıştım. Aykut ile konuştuktan hemen sonra Merkez Hakem Kurulu’nun İzmitli üyesi Bedri Dölkeleş aradı. Mevzu hakemse, köşemle çıkan bu yazıya kayıtsız kalmazdı Bedri Ağabey. Sağ olsun, öyle de yaptı. Bedri Ağabey önemli bir bilgiyi paylaştı, U13 ve U14 liglerinde tek hakem uygulamasının UEFA’nın talimatı olduğunu sadece Türkiye’de değil, Dünyada geçerli olduğunu söyledi.