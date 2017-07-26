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Kocaelispor, Bolu’da

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Kocaelispor, Bolu’da
Kocaelispor 10 gün süreli sezon başı kampı için bugün öğleden sonra Bolu’ya gitti.

Sabah 17 Ağustos’ta çalışan Yeşil-Siyahlılar poligon Tesisleri’ndeki öğlen yemeğinin hemen ardından yola çıktılar. Temsilcimizin Abant’tabi Von Resort Hotel’deki ilk idmanı akşam saatlerinde yapması bekleniyordu. Yarından itibaren çift idman programı uygulanacak.

HAZIRLIK MAÇLARI BELLİ OLDU

Pazar günü ilk hazırlık maçını Dorukkaya Otel sahasında saat 17.00’de 2.Lig ekiplerinden Mememen Belediye oynayacak olan Yeşil-Siyahlı ekibimiz 3 Ağustos Perşembe günü Termal veya Von Resort otelde aynı ligden Bucaspor karşısına çıkacak. Kocaelispor cuma günü dönecek. Bolu kamp kadrosunda 24 futbolcu bulunuyor. Kamp süresince kafile başkanlığını kulüp müdürü İlker Uzel yapacak. Futbol Şube Sorumlusu Ceyhun Hoşdil’in de sıklıkla kampa gideceği öğrenildi. Başkan Bahri Yavuz’un bir iki gün içinde kampı ziyaret edeceği, iki hazırlık maçını da izleyeceği belirtildi.

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