Kocaelispor bu hafta Vinsan’da olamayacak

Bu yüzden Kocaelispor’un bu haftaki çalışma programında değişikliğe gidildi. Yeşil-Siyahlılar bugünkü idmanı 17 Ağustos Stadı’nda yaptı. Yarınki çalışma da aynı sahada olacak, saat 13.00’te başlayacak. Perşembe ve cuma günü İsmetpaşa Stadı tercih edilecek. Perşembe idmanı saat 13.00, cuma idmanı ise 11.00’de başlayacak.