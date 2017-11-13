Kocaelispor bu hafta Vinsan’da olamayacak

Bu yüzden Kocaelispor’un bu haftaki çalışma programında değişikliğe gidildi. Yeşil-Siyahlılar salı günü saat 16.00’da 17 Ağustos, çarşamba günü 13.00’de 17 Ağustos, perşembe günü saat 13.00’de İsmetpaşa, cuma günü saat 11.00’de yine İsmetpaşa’da çalışacak.