Kocaeli19 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Kocaelispor bu hafta Vinsan’da olamayacak
Kocaelispor bu hafta Vinsan’da olamayacak

Kocaelispor bu hafta Vinsan’da olamayacak

Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Vinsan Tesisleri’nde serme rulo çim uygulaması için söküm çalışmalarına başladı.

A+A-

Bu yüzden Kocaelispor’un bu haftaki çalışma programında değişikliğe gidildi. Yeşil-Siyahlılar salı günü saat 16.00’da 17 Ağustos, çarşamba günü 13.00’de 17 Ağustos, perşembe günü saat 13.00’de İsmetpaşa, cuma günü saat 11.00’de yine İsmetpaşa’da çalışacak. 

Bu haber toplam 65 defa okunmuştur
Etiketler : ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.