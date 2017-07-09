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Kocaelispor çalışmalara başlıyor

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Kocaelispor çalışmalara başlıyor
Yeşil-Siyahlı ekipte sezon sonu tatili bitti. Yarın Çeredere’de yapılacak krosla start verilecek. Yeni sezon hazırlıklarına 27 futbolcu katılacak.

ÇENEDERE’DE KROS YAPACAKLAR

Kocaelispor, 2017-18 sezonu hazırlıklarına yarın başlıyor. Takım saat 17.00’de Poligon Tesisleri’nde toplanacak. Sezonun ilk idmanı saat 18.00’de Çenedere’de gerçekleşecek. 3-4 gün süreyle kros ağırlıklı çalışmalar yapacak olan Yeşil-Siyahlılar daha sonra saha çalışmaları için İsmetpaşa Stadı’na geçecek. Vinsan Tesisleri bakımda olduğu için temmuz sonuna kadar tüm idmanlar İsmetpaşa Stadı’nda olacak. Kocaelispor 26 Temmuz-4 Ağustos tarihleri arasında sezon başı hazırlık kampını Bolu’da yapacak. Teknik ekip kampa kadar hazırlık maçı düşünmüyor. Bolu’da 3-4 maçın oynanması planlanıyor.

KADRODA 27 FUTBOLCU VAR

Yeşil-Siyahlı ekibin geçen sezonki kadrosundan Kılıç, Oğuzhan, Şenol, Kadir Gezer ve Erol ayrıldı. Sinan’ın durumu ise belli değil. Kadroda 20 futbolcu kalmıştı. Alt yapıdan gelen 7 isimle birlikte yeni sezon hazırlıklarına 27 futbolcu katılacak. Kadrodaki kaleci sayısı dört. Teknik direktör Ümit Metin Yıldız’ın kampa kadar bir-iki eleme yapması, kamp sonu ise lig kadrosuna son şekli vermesi bekleniyor. Sezon sonu çapraz bağ ameliyatı olan Mesut Özdemir’in tedavisi sürüyor. Tecrübeli futbolcunun ilk yarının sonlarına doğru takımdaki yerini alabileceği belirtiliyor. Takımda sakatlık problemi olan başka futbolcu bulunmuyor. 

Yeni sezon çalışmalarına katılacak isimler:

Murat Soner, Kadir Öge, Sefa Narin, Ali Keten, Mert Yavuz, Mesut, Burak Özbakır, Burak Süleyman, Hamza, Can Emre, Yusuf, Kemal Can, İshak Kurt, Mehmet, Özgür, Kerem, Eray, Volkan Mert, Fatih, Akif, Ferhat Ertokuş, Mertcan Bodur, Celil Çelik, Gökdeniz Bayraktar, Onur Öztonga, Onur Kandöken, Ali Han Aydın

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