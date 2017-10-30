“Kocaelispor çıkış yakalayacak”

“TANIYORDUK, ÖNLEMLERİ ALDIK”

“Kocaelispor’u iyi tanıyorduk. Etkili adamları vardı, bunlara önlem aldık. Bizde 6-0’lık Trabzon maçının ağır faturası vardı. Lige baktığımızda iyi bir grafiğimiz var. Ama Trabzon maçı bizim için ekstraydı. Kupa bizi demoralize etmedi desek yalan olur. Üstüne bir Kocaeli beraberliği veya mağlubiyeti bizi bayağı bir sıkıntıya sokacaktı. Bunun bilinceydik zaten. Bizim hedefimiz bulunduğumuz grupta şampiyon olmak. Taraftarımız da artık gelmeye başladı. Onlar da inanmaya başladı. İnşallah sonu güzel olacak diye düşünüyorum”

“BULUNDUĞU YERİ HAK ETMİYOR”

“3-1 öndeyken, oyunun sonlarına doğru anlamsız geriye yaslandık. Sonra 3-2 oldu. Daha 3-4 dakika vardı, her şey olabilirdi. Allah’tan 4.golü attık. Kocaeli-Çorum dostluğu bildiğim kadarıyla geçen sene de vardı. İki takım taraftarları birbirlerini seviyor. Bunu bu sene de ispat ettiler. Kocaelispor, şu an bulunduğu yeri hak etmiyor. İyi bir takım. İllaki bir çıkış yakalayacaklardır. Ama futbolda maalesef herkes kendi işini yapmak zorunda. Bizler Çorum Belediyespor olarak belli bir hedefe soyunduk. Kocaelispor’a da bundan sonraki maçlarında başarılar diliyoruz. Kocaeli ’ye selamlar”

