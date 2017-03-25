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Kocaelispor, Çorum Belediyespor karşı karşıya

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Kocaelispor, Çorum Belediyespor karşı karşıya
3.Lig 1. Grup’ta bir taraftan Play-Off hattındaki yerini sağlamlaştırmak, öbür taraftan da liderlik şansını sürdürmek isteyen Kocaelispor 32’nci hafta mücadelesinde Çorum Belediyespor’u konuk ediyor.

KONUĞUMUZ ÇORUM BELEDİYE

Yeşil-Siyahlı ekibimiz bugün konuk ettiği dişli rakibi Çorum Belediyespor’u yenip liderlik umutlarını sürdürmek, Play-Off hattındaki yerini de iyice sağlamlaştırmak istiyor.Yeşil-Siyahlı ekip kazanıp, Sancaktepe’nin zorlu Kütahya deplasmanında olası fire vermesiyle liderle puan farkını indirmek istiyor. Taraftarların maça yoğun ilgi gösteriyor. İlk yarıdaki maçı temsilcimiz Hamza’nın iki ve İshak’ın golleriyle 3-2 kazanmıştı.

SAAT 15.00’TE BAŞLADI

Yeşil-Siyahlı ekipte sakat Mesut ile cezalı Sinan bugün forma giymiyor.  Sarı kart cezasını çeken Ali Keten’in takıma dönmesiyle birlikte 3 maçtır 11’de şans bulan Kemal yedeğe çekildi.  Temsilcimizde Mert, Kadir Öge ve Hamza sarı kart ceza sınırında bulunuyor. İsmetpaşa Stadı’nda oynanan ve saat 15.00’de başlayan maçı İstanbul belgesinden Serdar Akoçoğlu yönetiyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Maç Kocaelispor'un vuruşuyla başladı.

3' Kocaelispor gole çok yaklaştı.Hamza'nın vuruşunu kaleci son anda önledi.

8' Çorum'da Sabahattin sol çaprazdan vurdu, top kaleci Can Emre'de kaldı.

21' Çorum'da Yeldar sarı kart gördü.

25' Çorum'da Salim ceza alanına girdi, Murat topu uzaklaştırdı.

31' Kocaelispor atağında Kadir Öge serbest vuruş kullandı, top üst direkten döndü.

36' Kocaelispor'da Ali Keten çok sert vurdu, yandan aut.

39' Kocaelispor'da Ali Keten sarı kart gördü.

Taraftarlar 41. dakikada  'SERHAT BOZ ÖLMEDİ, KALBİMİZDE YAŞIYOR' şeklinde tezahüratta bulundu ...

45' Hakem maçı 1 dakika uzattı.

İLK YARI 0-0 SONA ERDİ

Kocaelispor: 

1. CAN EMRE
2. K. GEZER
4 MURAT
50 ALİ KETEN
3.K.ÖGE
6 MERT
8 SEFA
61 B.ÖZBAKIR
17 HAMZA
10 B. SÜLEYMAN
7 OĞUZHAN 

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