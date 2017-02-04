Kocaelispor coştu: 4-0

İkide devre, dörtte biter yapan sezonun en farklı galibiyetini alan Yeşil-Siyahlı takım büyük moral buldu.
PERDEYİ ALİ AÇTI, OZİ 2-0 YAPTI
Kocaelispor, son iki maçtaki kayıpların hırsını bugün konuk ettiği Ersin Belediyespor’dan çıkardı. Yağmurlu havada, son derece berbat bir zeminde oynayan maçta Yeşil-Siyahlı takım perdeyi 11’nci dakikada Ali Keten ile açtı. Devre biterken Oğuzhan farkı ikiye çıkartıp takımını rahatlattı. Bu yarıda konuk ekip 8 ve 28’nci dakikalarda çok önemli iki gol fırsatını kullanamadı. İlk yarı 2-0 geçildi.
OZİ ÜÇLEDİ, SİNAN BİTİRDİ
Yeşil-Siyahlı takım ikinci yarıya iyi başladı ve 61’nci dakikada Oğuzhan’ın golüyle farkı üçe çıkardı 77’de Hatay temsilcisi çok net bir pozisyondan yararlanamadı. Maçın skorunu belirleyen gol 79’ncu dakikada sonradan oyuna giren Sinan’dan geldi. Maçın son anlarında Özgür’ün vuruşunda top direkten döndü. Maç 4-0 bitti, Kocaelispor sezonun en farklı galibiyetini alarak moral buldu.
MAÇTAN DAKİKALAR
1' Maç Kocaelispor'un vuruşuyla başladı.
2' Hamza sol kanattan savunmayla ceza sahasına girmek istedi, top Mert'in önüne geldi, vuruşuyla auta çıktı.
8' Erzin Belediyespor'dan Umut sağ çaprazda kaleciyle karşı karşıya kaldı. Top kaleci Can'ı geçti, çizgi üzerinden Kadir Gezer uzaklaştırdı.
10' GOOOOL...ALİ KETEN... Kornerden gelen topa Ali Keten kafayı vurdu, topu ağlara gönderdi. Kocaelispor:1 Erzin Belediyespor:0
24' Kocaelispor'da Mesut sarı kart gördü.
28' Kocaelispor atağında Kadir Gezer topu Erzin Belediyespor'dan Umut'a kaptırdı.Umut kaleci Can ile karşı karşıya kaldı, vuruşunda top direğe çarpıp, auta çıktı.
29' Kocaelispor'da Burak Özbakır sarı kart gördü.
36' Kocaelispor'dan Kadir Gezer korner kullandı. Ön direkten Ali Keten vurdu, kaleci Ömer son anda golü önledi.
41' GOOOL...OĞUZHAN...Sefa'nın ortasında Burak Özbakır topu kafayla Oğuazhan'a indirdi, kaleciyle karşı karşıya kaldı ve top ağlarda.Kocaelispor:2 Erzin Belediyespor:0
45' Erzin Belediyespor'da Umut Çelik sarı kart gördü.
İlk yarı 2-0 sona erdi.
46' Maç Erzin Belediyespor'un vuruşuyla başladı.
59' Erzin Belediyespor'da oyuncu değişikliği Emre çıktı yerine Yücel oyuna girdi.
60' GOOOL..OĞUZHAN...Burak Özbakır kaptığı topla ceza sahasına girmeden önce Oğuzhan'a pas verdi.Oğuzhan topu ağlara gönderdi.Kocaelispor:3 Erzin Belediyespor:0
65' Kocaelispor'da oyuncu değişikliği Mesut çıktı yerine Sinan oyuna girdi.
72' Kocaelispor'da oyuncu değişikliği Oğuzhan çıktı yerine Burak Süleyman oyuna girdi.
72' Erzin Belediyespor'da oyuncu değişikliği Abdulhaluk çıktı yerine Serhat oyuna girdi.
76' Erzin Belediyespor'da Umut kaleci Can Emreyle karşı karşıya kaldı, vuruşu direğe çaptı.
79' GOOOL..SİNAN...İkinci yarı oyuna giren Sinan topla buluştu ceza sahasına girerken sert vurdu, topu filelere gönderdi. Kocaelispor:4 Erzin Belediyespor:0
80' Kocaelispor'da oyuncu değişikliği Hamza çıktı yerine Özgür oyuna girdi.
86' Erzin Belediyespor'da oyuncu değişikliği Umut çıktı yerine Oğuzhan oyuna girdi.
Kocaelispor:
1. CAN EMRE
2. K. GEZER
4 MURAT
52 ALİ KETEN
3. K. ÖGE
6 MERT
12 MESUT
41 HAMZA
8 SEFA
61 B.ÖZBAKIR
7 OĞUZHAN
Erzin Belediyespor:
84 Ömer Kavurkacı
5 Metin İlhan
23 Tuncer Baysal
3 Şahin Tüter
8 Nureddin Ersoy
14 Yılmaz Lüle
19 Emre Keleşoğlu
66 Fatih Uyar
77 Abdulhaluk Aba
80 Umut Çelik
11 Umut Koray Öz
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