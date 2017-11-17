Kocaelispor El Garden Hotel’de kampa giriyor
Pazar günü sahasında Trabzon Düzyurt ile son derece kritik bir maça çıkacak olan Kocaelispor, son çalışmasını bugün sabah yaptı.
17 Ağustos Stadı’ndaki antrenmanın ardından Yeşil-Siyahlı takım bugün Maşukiye’de eski yöneticilerden Yalçın Eldoğan’ın sahibi olduğu El Garden Hotel’de kampa girecek. Takımda Mesut dışında eksik bulunmuyor.
HAKEM İZMİR’DEN
Pazar günkü zorlu maçı Trabzon bölgesi hakemlerinden Önder Turgay Demirdak yönetecek. Mesleği mühendislik olan Demirdak’ın bu sezon yönettiği 4 maçın 2’sini ev sahibi, birini deplasman takımları kazandı, biri berabere bitti. C klasmanda görev yapan hakem Darıca G.B’nin Gölcükspor’u deplasmanda 1-0 yendiği maçta da görev almıştı.
YARIN İKİ MAÇ VAR
Bu arada Kocaelispor’un yer aldığı 3.Lig 3’üncü Grup’ta 13’ncü hafta heyecanı yarınki iki maçla açılacak. Trabzon’daki maçta Arsinspor ile Karacabey saat 13.00’te karşı karşıya gelirken, son sıradaki Payas Belediye de saat 13.30’da Cizrespor’u ağırlayacak. Gruptaki diğer 7 maç pazar oynanacak.
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