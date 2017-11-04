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  3. Kocaelispor - Elaziz Belediyespor berabere
Kocaelispor - Elaziz Belediyespor berabere

Kocaelispor - Elaziz Belediyespor berabere

Son haftalarda galibiyete hasret kalan, puan cetvelinde son sıralara yaklaşan Kocaelispor, bugün saat 13.30’da İsmetpaşa Stadı’nda grubun son sırasındaki Elaziz’i ağırladı. Kıyasıya mücadelenin olduğu karşılaşma 1-1 berabere bitti.

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27 Eylül’den bu yana, 5 maçtır üç puanı bir arada göremeyen, grupta aşağılara doğru inen Kocaelispor, 11’inci hafta mücadelesinde bugün Elaziz Belediyespor’u konuk etti. Yeşil-Siyahlı ekipte Mesut ile birlikte Tarsus deplasmanında sakatlanan deneyimli kaleci Can Emre dışında eksik yoktu. Teknik patron Burak Özbakır yerine 7 numaralı formayı giyen Gökdeniz'i ilk 11'e aldı. İsmetpaşa Stadı’nda oynanan saat 13.30’da başlayan maçı İzmir belgesinden C klasman hakemi Devrim Tosunloğlu yönetti.

Artık puan kaybına tahammülü kalmayan Yeşil-Siyahlı ekibin ligin yenisi olan ve son sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet hasretine son vermesi bekleniyordu. Ama bugün de Kocaelispor umduğunu bulamadı, çok sayıda pozisyona rağmen karşılaşma 1-1 berabere bitti. Goller ilk yarıda geldi. 26. dakikada Burak Burak Süleyman'ın ortasına Gökdeniz'in kafa vuruşuyla Kocaelispor 1-0 öne geçmişti. 40. dakikada Elaziz Belediyespor'dan Volkan Serim'in golü karşılaşmayı eşitledi.

Kocaelispor'dan anlamlı hareket

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Kocaelispor:  35. YUSUF 2. FATİH  50 ALİ KETEN 4 MURAT 3 KADİR 6 MERT 8 SEFA 7 GÖKDENİZ 41 HAMZA 10 B.SÜLEYMAN 9 İSHAK

Elaziz Belediye: 1 OGÜN KARAKAYA 4 FAHRİ GENÇ 5 ABDULLAH TEMİRCAN 9 MUHAMMET ALİ AYDIN 17 NİHAT APAYDIN 22 DOĞANCAN AKKAYA 23 FURKAN CAMCI 27 İSMAİL TÜRKASLAN 77 ÇAĞLAYAN ALPSATAN 66 VOLKAN ÇEKİÇ 99 VOLKAN SERİM

 

 

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