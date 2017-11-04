Kocaeli15 °C

  1. HABERLER

  2. SPOR

  3. Kocaelispor- Elaziz Belediyespor karşı karşıya.. CANLI YAYIN
Kocaelispor- Elaziz Belediyespor karşı karşıya.. CANLI YAYIN

Kocaelispor- Elaziz Belediyespor karşı karşıya.. CANLI YAYIN

Son haftalarda galibiyete hasret kalan, puan cetvelinde son sıralara yaklaşan Kocaelispor, bugün saat 13.30’da İsmetpaşa Stadı’nda grubun son sırasındaki Elaziz’i ağırlıyor. Karşılaşmada ilk yarı 1- 1 berabere bitti. İkinci yarı oynanıyor.

A+A-

27 Eylül’den bu yana, 5 maçtır üç puanı bir arada göremeyen, grupta aşağılara doğru inen Kocaelispor, 11’inci hafta mücadelesinde bugün Elaziz Belediyespor’u konuk etti. Artık puan kaybına tahammülü kalmayan Yeşil-Siyahlı ekibin ligin yenisi olan ve son sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet hasretine son vermesi bekleniyor.

Yeşil-Siyahlı ekipte Mesut ile birlikte Tarsus deplasmanında sakatlanan deneyimli kaleci Can Emre dışında eksik yok. Savunmanın ortasındaki Murat Başak ile önündeki Mert Yavuz sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Teknik patron Burak Özbakır yerine 7 numaralı formayı giyen Gökdeniz'i ilk 11'e aldı. İsmetpaşa Stadı’nda oynanan saat 13.30’da başlayan maçı İzmir belgesinden C klasman hakemi Devrim Tosunloğlu yönetiyor.

SİTEMİZDEN VE KOCAELİ TV'DEN NAKLEN

Haldız Grup’un sponsorluğunda Kocaelispor’un bu sezonki tüm iç saha maçlarının naklen yayın hakkına alan Kocaeli TV, bugünkü maçı canlı olarak ekrana getiriyor. Karşılaşma ayrıca sitemiz ozgurkocaeli.com.tr'den de canlı yayınla aktarılıyor. Uydu, D Smart ve Kablolu TV’den yayın yapan, Kocaeli TV dünyanın her köşesinden izlenebiliyor. Maçı her zamanki gibi Kenan Meriç anlatıyor, yorumculuğu ise Necip Öztaş yapıyor.

Kocaelispor'dan anlamlı hareket

Maçtan izlenimler:

15' Burak Süleyman'a faul yapıldı. Hakem Kocaelispor'a serbest atış verdi.

25' GOOOOOLLL.. Burak Süleyman'ın ortasına Gökdeniz'in kafa vuruşuyla Kocaelispor 1-0 öne geçti. 

39' Elazizli oyuncu Volkan Serim'in golüyle karşılaşma berabere oldu.

41' Kocaelispor'da Hamza Mutlu sarı kart gördü.

Kocaelispor:  35. YUSUF 2. FATİH  50 ALİ KETEN 4 MURAT 3 KADİR 6 MERT 8 SEFA 7 GÖKDENİZ 41 HAMZA 10 B.SÜLEYMAN 9 İSHAK

Elaziz Belediye: 1 OGÜN KARAKAYA 4 FAHRİ GENÇ 5 ABDULLAH TEMİRCAN 9 MUHAMMET ALİ AYDIN 17 NİHAT APAYDIN 22 DOĞANCAN AKKAYA 23 FURKAN CAMCI 27 İSMAİL TÜRKASLAN 77 ÇAĞLAYAN ALPSATAN 66 VOLKAN ÇEKİÇ 99 VOLKAN SERİM

9dbc0d6f-b17b-4cd8-979b-1d763e6fecfa.jpg

Bu haber toplam 1303 defa okunmuştur
Etiketler : , , , ,
Önceki ve Sonraki Haberler

HABERE YORUM KAT

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.