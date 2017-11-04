Kocaelispor- Elaziz Belediyespor karşı karşıya.. CANLI YAYIN

27 Eylül’den bu yana, 5 maçtır üç puanı bir arada göremeyen, grupta aşağılara doğru inen Kocaelispor, 11’inci hafta mücadelesinde bugün Elaziz Belediyespor’u konuk etti. Artık puan kaybına tahammülü kalmayan Yeşil-Siyahlı ekibin ligin yenisi olan ve son sırada bulunan rakibi karşısında galibiyet hasretine son vermesi bekleniyor.

Yeşil-Siyahlı ekipte Mesut ile birlikte Tarsus deplasmanında sakatlanan deneyimli kaleci Can Emre dışında eksik yok. Savunmanın ortasındaki Murat Başak ile önündeki Mert Yavuz sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Teknik patron Burak Özbakır yerine 7 numaralı formayı giyen Gökdeniz'i ilk 11'e aldı. İsmetpaşa Stadı’nda oynanan saat 13.30’da başlayan maçı İzmir belgesinden C klasman hakemi Devrim Tosunloğlu yönetiyor.

SİTEMİZDEN VE KOCAELİ TV'DEN NAKLEN

Haldız Grup’un sponsorluğunda Kocaelispor’un bu sezonki tüm iç saha maçlarının naklen yayın hakkına alan Kocaeli TV, bugünkü maçı canlı olarak ekrana getiriyor. Karşılaşma ayrıca sitemiz ozgurkocaeli.com.tr'den de canlı yayınla aktarılıyor. Uydu, D Smart ve Kablolu TV’den yayın yapan, Kocaeli TV dünyanın her köşesinden izlenebiliyor. Maçı her zamanki gibi Kenan Meriç anlatıyor, yorumculuğu ise Necip Öztaş yapıyor.

Kocaelispor'dan anlamlı hareket

Maçtan izlenimler: 15' Burak Süleyman'a faul yapıldı. Hakem Kocaelispor'a serbest atış verdi. 25' GOOOOOLLL.. Burak Süleyman'ın ortasına Gökdeniz'in kafa vuruşuyla Kocaelispor 1-0 öne geçti. 39' Elazizli oyuncu Volkan Serim'in golüyle karşılaşma berabere oldu. 41' Kocaelispor'da Hamza Mutlu sarı kart gördü.