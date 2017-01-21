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Kocaelispor fırsatı kullanamadı: 2-2

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Kocaelispor fırsatı kullanamadı: 2-2
Cumartesi günü lider Sancaktepe’nin kaybetmesiyle puan farkını 5’e indirme şansı yakalayan Kocaelispor, bugün konuk ettiği Ankara Demir’e iki kez öne geçmesine rağmen yenemedi.

Maç ilk yarıda atılan gollerle 2-2 biterken, Yeşil-Siyahlı takım Oğuzhan ile sayısız pozisyonu değerlendiremedi.

ÖNE GEÇTİK, 6 DAKİKA SONRA YEDİK

Son derece soğuk havada, kötü bir zeminde oynanan ve yaklaşık 10 bin taraftarın izlediği maça konuk takım daha istekli başladı. 7’nci dakikada Ali ceza alanı iççinde elle oynayınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Muhammed’in vuruşunda Kılıç gole izin vermedi. 9’ncu dakikada Kadir Ege’nin kullandığı serbest atışta top yan direkten döndü, Hazma tamamlamak istedi bu kez meşin yuvaklar üst direkten döndü, en son Ali’nin dokunuşuyla top ağlarla kucaklaştı. 15’nci dakikada ceza alanına yapılan ortada Efşan kafayla topu filelerle buluşturdu, skor 1-1 oldu.

İLK YARI 2-2’LİK EŞİTLİKLE GEÇİLDİ

Golden sonra Kocaelispor Oğuzhan ile iki kez gole yaklaştı. 28’nci dakikada Burak Özbakır sağdan ortaladı, Oğuzhan dokundu Kocaelispor yeniden öne geçti. 35’te konuk takım durumu eşitledi. Kornerden gelen ortada ceza alanında karambol yaşandı. İlk vuruşta Murat çizgiden çıkardı, ikincisi üst direkten döndü, üçüncü denemede Celal topu ağlara gönderdi. Devre biterken Ankara Demir Güney tek başına sokuldu, kaleciyle karşı karşıya kaldı, vuruşunda Kılıç ayaklarıyla mutlak golü önledi. İlk yarı 2-2 sona erdi.

OĞUZHAN NET FIRSATLAR KAÇIRDI

İkinci yarıya Kocaelispor atak başladı. 49’da Oğuzhan son derece elverişli durumda golü yapamadı. 54.dakikada kornerden gelen ortaya Oğuzhan kafayı vurdu, Demirspor savunması topu çizgiden çıkardı. 69’da yine Oğuzhan kaleciyle karşı karşıla net bir fırsatı değerlendiremedi. Büyük baskı karşısında konuk takım 10 kişiyle savunmaya çekilip, sakatlık numarasıyla oyunu soğuttu. Son anlarda kenar yönetim İshak hamlesini de yaptı ancak beklenen galibiyet golü gelmedi. Maç ilk yarıda atılan gollerle 2-2 sona erdi. Lider Sancaktepe’nin mağlup olduğu haftada Kocaelispor farkı 5’e indirme fırsatını değerlendiremedi.

MAÇTAN DAKİKALAR

1' Karşılaşma Ankara Demirspor'un vuruşuyla başladı.

6' Ali Keten'in eline çarpan top sonrası Ankara Demir penaltı kazandı.Ankara Demirsporlu Enes'in kullandığı penaltıyı Kılıçarsalan kurtardı.

s-ball-005.gif 9' GOOOOOLLL.... ALİ KETEN... Kadir Öge'nin serbest vuruşu direkten döndü ve devamında oluşan karambolde Ali Keten golü attı.(Kocaelispor:1  Ankara Demirspor:0)

23' Ankara Demir beraberliği yakaladı..  Kafa vuruşuyla Efşan topu ağlara gönderdi.(Kocaelispor:1  Ankara Demirspor:1)

s-ball-005.gif 28' GOOLLL...OĞUZHAN...Hamza'nın sağ kanattan ortasına Oğuzhan'ın vuruşuyla top ağlarda.(Kocaelispor:2  Ankara Demirspor:1)

32' Organize gelişen atağımızda ceza sahasına girdik, Hamza topu Kadir Gezer'e indirdi, onun düzgün ve sert şutunu kaleci son anda cikardi.

37' Ankara Demirspor Efşan'ın attığı golle durumu eşitledi.(Kocaelispor:2  Ankara Demirspor:2)

45' Ankara Demirspor'dan İbrahim Bingöl sarı kart gördü.

Karşılaşmanın ilk yarısı 2-2 beraberlikle sona erdi

İKİNCİ YARI BAŞLADI

53' Kornerde içeri açılan ortaya Oğuzhan kafayla vurdu, son anda topu çizgiden çıkardılar.

65' Kocaelispor'da Oğuzhan sarı kart gördü.

65'Ankara Demirspor'da oyuncu değişikliği  Güney çıktı yerine oyuna Burak girdi.

69' Kaleci ile karşı karşıya kalan Oğuzhan bomboş pozisyonda kaleciyi geçemedi.

72' Kocaelispor'da oyuncu değişkliği Burak Süleyman çıktı yerine oyuna Mehmet girdi.

79' Kocaelispor'da oyuncu değişkliği Hamza çıktı yerine oyuna Özgür girdi.

85' Kocaelispor'da oyuncu değişkliği Oğuzhan çıktı yerine oyuna İshak girdi.

Kocaelispor kadrosu: 

53    Kılıçarslan Kopuz    
2    Kadir Gezer    
3    Kadir Öğe    
4    Murat Soner Başak    
8    Sefa Narin    
12    Mesut Özdemir    
41    Hamza Mutlu    
50    Ali Keten    
61    Burak Özbakır    
7    Oğuzhan Türkmen    
10    Burak Süleyman  

--- --- 

Ankara Demirsor

 99    Bahadır Han Güngördü    
22    Celal Çırpanlı    
23    Efşan Geçgin    
25    Hasan Akdemir    
77    Kerem Hakan Vapurluoğlu    
5    Furkan Işıkdemir    
66    Güney Tutcuoğlu    
70    İbrahim Bingöl    
9    Muhammed Enes Yılmaz    
17    Fatih Mustafa Baydemir    
28    Hasan Kaya    

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