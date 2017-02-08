  • BIST 88.249
  • Altın 148,111
  • Dolar 3,7099
  • Euro 3,9710
  • Kocaeli 7 °C

Kocaelispor gözünü Van’a çevirdi

»
Kocaelispor gözünü Van’a çevirdi
Kocaelispor, zorlu Van Büyükşehir maçının hazırlıklarını Erzin karşısında alınan farklı galibiyetin getirdiği yüksek moralle sürdürüyor. Takımda kaleci Yusuf dışında eksik kalmadı.

YUSUF DIŞINDA EKSİK YOK
Kocaelispor, Pazar günü Van Büyükşehir ile oynayacağı zorlu deplasman maçının hazırlıklarına bu sabah devam etti. Vinsan Tesisleri’ndeki doğal çim sahada yapılan idmana sakatlığı süren kaleci Yusuf dışında tüm futbolcular katıldı. 5’e 2 top kapmaca ile başlayan antrenmanda daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular kontrol ve ayağa pas çalışması yaptı.

BAŞKAN YAVUZ BİLGİ ALDI
Teknik patron Ümit Metin Yıldız bu çalışma sırasında futbolcularını, “Aslanlarım, iyi çalışalım, bunlar bize maçta lazım. İnsanlar bize güveniyor, inanıyor, onları mahcup etmeyelim” sözleriyle teşvik etti. Çalışmayı Başkan Bahri Yavuz da izledi, teknik patron Yıldız’dan takımın durumuyla ilgili bilgi aldı.  

Bu haber toplam 354 defa okunmuştur
Etiketler: , , ,
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Masterler Ligi’nde Bizimkiler iyi gidiyor08 Şubat 2017 Çarşamba 16:22
  • Lise B Genç basketbolda yarı final günü08 Şubat 2017 Çarşamba 16:20
  • Liseli gençler futsal start aldı08 Şubat 2017 Çarşamba 16:16
  • Kocaelispor, zorlu deplasmana hazırlanıyor07 Şubat 2017 Salı 16:43
  • Yenikentspor’un lidere gücü yetmedi07 Şubat 2017 Salı 16:41
  • Erzincanspor’da teknik direktör gitti07 Şubat 2017 Salı 16:39
  • Gölcükspor’da hakem öfkesi07 Şubat 2017 Salı 16:35
  • Gebzespor büyük fırsatı kullanamadı07 Şubat 2017 Salı 16:32
  • Darıca G.B için kritik hafta07 Şubat 2017 Salı 16:31
  • Yavuzspor hükmen mağlup07 Şubat 2017 Salı 16:29
    • ÖNE ÇIKANLAR
    • “Terörist “ söylemi ters tepiyor
    • Pencerene İyi Bak
    • Özgür Kocaeli mobil uygulamamız yayında
    1/20
    FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    KÜLTÜR SANAT
    BİLİM, TEKNOLOJİ
    Tüm Hakları Saklıdır © 2016 Özgür Kocaeli | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0262 331 11 11 Faks : 0262 321 21 37
    Haber Scripti