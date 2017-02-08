Kocaelispor gözünü Van’a çevirdi

YUSUF DIŞINDA EKSİK YOK
Kocaelispor, Pazar günü Van Büyükşehir ile oynayacağı zorlu deplasman maçının hazırlıklarına bu sabah devam etti. Vinsan Tesisleri’ndeki doğal çim sahada yapılan idmana sakatlığı süren kaleci Yusuf dışında tüm futbolcular katıldı. 5’e 2 top kapmaca ile başlayan antrenmanda daha sonra iki gruba ayrılan futbolcular kontrol ve ayağa pas çalışması yaptı.
BAŞKAN YAVUZ BİLGİ ALDI
Teknik patron Ümit Metin Yıldız bu çalışma sırasında futbolcularını, “Aslanlarım, iyi çalışalım, bunlar bize maçta lazım. İnsanlar bize güveniyor, inanıyor, onları mahcup etmeyelim” sözleriyle teşvik etti. Çalışmayı Başkan Bahri Yavuz da izledi, teknik patron Yıldız’dan takımın durumuyla ilgili bilgi aldı.
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