Kocaelispor hazır

İkinci yarıya Tekirdağspor deplasmanında elde ettiği galibiyetle moralli başlayan Kocaelispor pazar günü evinde Ankara Demir ile oynayacağı zorlu maçın hazırlıklarını yarın yapacağı idmanla tamamlayın kampa çekilecek.

Sakatlık tedavisi süren genç kaleci Yusuf ile kadro dışı bırakılan Sinan dışında eksiği olmayan Yeşil-Siyahlı ekip, yarınki sınavdan mutlak üç puan bekliyor.

HAKEM TRABZON’DAN

Merkez Hakem Kurulu, Kocaelispor’un pazar günü Ankara Demirspor ile oynayacağı zorlu geçmesi beklenen maça Trabzon bölgesi hakemi atadı. Mücadeleyi C klasmanda görev yapan Halil İbrahim Yıldırım yönetecek. Bu sezon 8’inci maçına çıkacak olan Yıldırım daha önce Yeşil-Siyahlı takımın Altay’ı 5-3 yendiği maçı da yönetmişti.

2 BİN TL PARA CEZASI GELDİ

Kocaelispor Kulübü, Tekirdağ maçında taraftarının neden olduğu çirkin ve kötü tezahürat nedeniyle disipline sevk edilmişti. PFDK önceki günkü toplantısında raporları görüştü ve eylemin dış sahada üçüncü kez tekrarlanmasından dolayı Yeşil - Siyahlı kulübe 2 bin TL para cezası verdi. Kurul söz konusu maçta Tekirdağspor’a saha olaylarından 2500 TL para cezası, çirkin tezahürattan ise ihtar verdi.

